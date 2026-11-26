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Auteur: Babacar SENE

Bayern : des révélations sur la vie privée de Manuel Neuer créent la polémique en Allemagne

Alors qu’il est éloigné des terrains jusqu’à la fin de l’année, Manuel Neuer se retrouve au centre d’une controverse en Allemagne. Le portier du Bayern Munich est sous le feu des critiques après des révélations concernant sa vie conjugale et une supposée relation avec sa kinésithérapeute.

D’après les informations rapportées par "Bild", le gardien de 40 ans aurait fait part à son épouse de son souhait de mettre fin à leur mariage, quelques jours seulement après la naissance de leur deuxième enfant.

Dans la foulée, le champion du monde 2014 aurait été aperçu au Brésil en compagnie de sa kinésithérapeute, avec laquelle il serait désormais lié sentimentalement.

Ces révélations n’ont pas laissé indifférent Lothar Matthäus. L’ancien capitaine de la Mannschaft a notamment pointé du doigt le timing de cette affaire, estimant qu’elle pourrait ternir l’image du gardien bavarois.

« Le timing est particulièrement malvenu. (...) Il est clair que ce qui s’est passé ces dernières semaines n’est pas bon pour la réputation de Manuel », a déclaré Matthäus dans son émission "Lothar Takes Off".

La polémique a également pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Les épouses de Joshua Kimmich et de Konrad Laimer ont notamment aimé une publication Instagram critiquant le gardien du Bayern.

De son côté, Manuel Neuer n’a, pour l’heure, pas réagi publiquement à ces informations.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Selon "Bild", Manuel Neuer aurait annoncé à son épouse vouloir mettre fin à leur mariage quelques jours après la naissance de leur deuxième enfant. - Neuer aurait été aperçu au Brésil avec sa kinésithérapeute, avec laquelle il serait désormais lié sentimentalement. - Lothar Matthäus a critiqué le timing de cette affaire, estimant qu'elle n'est pas bonne pour la réputation de Neuer.