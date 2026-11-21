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Auteur: Babacar SENE

Bayern Munich : gros coup dur pour Harry Kane

Le Bayern Munich devra composer sans son attaquant vedette Harry Kane pendant plusieurs mois. Touché lors du match nul (1-1) contre le FC Köln, l’international anglais souffre d’une rupture du ligament syndesmotique, a confirmé le directeur sportif bavarois, Max Eberl.

Le coup dur est survenu dès la 15e minute de la rencontre. À la suite d’un contact avec Joel Schmied dans la surface de réparation, Kane s’est écroulé et n’a pas pu poursuivre le match. L’arbitre Robin Braun n’a pas sanctionné l’action, tandis que la VAR n’a relevé aucune faute du défenseur. Malgré une tentative de reprise, l’attaquant anglais a finalement été contraint de céder sa place à Tom Bischof dès la 20e minute.

Selon Max Eberl, le capitaine de la sélection anglaise devrait être éloigné des terrains pendant environ trois mois. Sky Sport Allemagne évoquait de son côté une indisponibilité pouvant dépasser deux mois, tandis que Vincent Kompany a également confirmé que son joueur serait absent pour une longue période.

Le Bayern a également perdu Michael Olise au cours de cette rencontre. L’ailier français, touché, n’a pas repris après la pause et a été remplacé par Tim Binder, qui effectuait ses débuts en Bundesliga. Le Français a ensuite quitté le stade avec des béquilles. « Je pense que c'est une mesure de précaution. J'espère que Michael ira mieux lundi », a confié Vincent Kompany à Sky Sport. Le diagnostic définitif concernant Olise reste toutefois attendu.

Avec ces nombreuses absences, le Bayern se retrouve fortement diminué sur le plan offensif. Après Luis Díaz, Serge Gnabry et Ismaël Saibari, Harry Kane rejoint à son tour la liste des joueurs indisponibles. Le quatuor offensif composé de Binder, Karl, Brown et Bischof, présent sur le terrain, affichait une moyenne d’âge de seulement 20,8 ans.

Les difficultés bavaroises ne se limitent pas au secteur offensif. Manuel Neuer et Alphonso Davies sont également indisponibles, compliquant davantage la tâche de Vincent Kompany à l’entame d’un calendrier particulièrement chargé, avec trois semaines consécutives de rencontres en milieu de semaine.

L’entraîneur belge peut néanmoins espérer récupérer Luis Díaz dès la semaine prochaine, comme il l’avait annoncé avant cette rencontre. Un retour qui pourrait offrir un peu de répit à une équipe bavaroise durement touchée par les blessures.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Harry Kane souffre d’une rupture du ligament syndesmotique contractée à la 15e minute contre le FC Köln (1-1). - Max Eberl annonce une absence d’environ trois mois pour Kane ; Sky Sport Allemagne évoque plus de deux mois. - Michael Olise, sorti à la pause et parti avec des béquilles, est également touché, son diagnostic définitif étant attendu.