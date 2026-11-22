Bayern Munich : Le cas Jamal Musiala suscite une vive inquiétude
L’inquiétude grandit autour de Jamal Musiala au Bayern Munich. Le milieu offensif allemand aurait connu un nouvel épisode de rechute lundi dernier, selon le journal "Bild". Il s’agirait de la deuxième depuis son effondrement survenu lors d’un match amical à Heidenheim, à la mi-août.
Malgré plusieurs ajustements de son traitement médicamenteux, le joueur n’est toujours pas parvenu à retrouver une situation stable. Cette nouvelle crise vient compliquer sa prise en charge et suscite de sérieuses préoccupations au sein du club bavarois.
Face à cette situation, les dirigeants du Bayern Munich seraient désormais particulièrement alarmés. Le Conseil de surveillance s’est réuni lundi soir pour évoquer les mesures à envisager concernant le joueur. Plusieurs figures importantes du club, dont Uli Hoeness, le directeur général Jan-Christian Dreesen et Karl-Heinz Rummenigge, ont également pris la parole publiquement ces derniers jours.
La recherche d’un traitement adapté demeure un défi majeur pour le Bayern, qui préfère désormais avancer avec beaucoup de précautions. Dans ce contexte délicat, l’avenir de Jamal Musiala au sein du club bavarois serait même remis en question.
Commentaires (2)
Dokhal rek ! Tu verras …
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