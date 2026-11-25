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Auteur: SenewebNews

Beach Soccer-CAN 2026 : Le Sénégal dévoile ses 15 Lions pour défendre son titre

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer 2026, prévue du 28 novembre au 6 décembre à Saly, le sélectionneur national Oumar Ngalla Sylla a dévoilé sa liste définitive de 15 joueurs. Huit fois champion d’Afrique, le Sénégal ambitionne de décrocher un neuvième sacre continental devant son public.

Le groupe est marqué par la présence de cadres expérimentés, notamment le capitaine Al Seyni Ndiaye, gardien emblématique ayant participé aux huit titres des Lions, et Jean Paul Ninou Diatta, élu meilleur joueur de la dernière édition en 2024. Ousmane Théophile Nguer constitue la principale nouveauté de cette sélection par rapport au dernier groupe de préparation.

Sacrés lors des cinq dernières éditions, les champions d’Afrique auront à cœur de confirmer leur domination continentale et de conserver leur couronne à domicile.

Voici la liste

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le sélectionneur Oumar Ngalla Sylla a dévoilé une liste définitive de 15 joueurs pour la CAN de Beach Soccer 2026, prévue du 28 novembre au 6 décembre à Saly. - Le Sénégal, huit fois champion d'Afrique, vise un neuvième sacre continental devant son public. - Le groupe comprend le capitaine Al Seyni Ndiaye et Jean Paul Ninou Diatta, élu meilleur joueur de l'édition 2024, Ousmane Théophile Nguer étant la principale nouveauté.