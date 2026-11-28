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Auteur: Ousmane Dicko

Beach Soccer CAN 2026 : Le Sénégal domine le Ghana et s’empare de la première place du groupe À

Le Sénégal a bien lancé sa campagne à la Can 2026 de Beach Soccer, qui se déroule à Saly. Les Lions de la plage ont signé une victoire face au Ghana (4-2), au terme d’une rencontre disputée durant laquelle les Ghanéens auront longtemps résisté avant de finir par céder.

Amath Samb s’est particulièrement illustré en ouvrant le score avant de s’offrir un doublé. Une performance précieuse qui a permis aux Sénégalais de prendre les devants et de donner le ton de la rencontre.

Malgré l’efficacité sénégalaise, le Ghana n’a pas facilité la tâche aux hommes de l’équipe nationale. Combatifs et accrocheurs, les Ghanéens ont longtemps tenu tête aux champions sénégalais, avant de subir progressivement la maîtrise et la pression des Lions.

Mamour Diagne est ensuite venu apporter sa contribution en inscrivant le troisième but sénégalais. Alors que le Sénégal menait par 3-2, Ousseynou Faye, le gardien de but, doublure du capitaine Al Seyni Ndiaye, a scellé la victoire des Lions en inscrivant le 4e but sénégalais dans les derniers instants de la rencontre.

Avec cette victoire, le Sénégal (3 points +2) réalise une excellente opération au classement. Les Lions occupent désormais la première place du groupe À grâce à une meilleure différence de buts que le Mozambique (3 points+1), également vainqueur de son match face à l’Ouganda (4-3).

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal a battu le Ghana 4-2 lors de la CAN 2026 de Beach Soccer à Saly. - Amath Samb a ouvert le score et inscrit un doublé ; Mamour Diagne et Ousseynou Faye ont marqué les autres buts. - Avec 3 points et +2, le Sénégal prend la première place du groupe A devant le Mozambique (3 points, +1).