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Auteur: Ousmane Dicko

Beach Soccer Can-2026 : Le Sénégal lance sa quête d’un neuvième sacre face au ghana ce samedi à saly

Le Sénégal entre en lice ce samedi 28 novembre à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de beach soccer 2026. Les Lions affrontent le Ghana à partir de 18h30, à Saly (département de Mbour).Ils ambitionnent de réussir leur entrée en matière devant leur public et de poser les premiers jalons d’une nouvelle conquête continentale.

Champion en titre et véritable référence du beach soccer africain, le Sénégal aborde cette compétition avec un statut particulier. Avec huit sacres continentaux, dont cinq consécutifs, les Lions visent un neuvième titre à domicile.

Mais pour cette première sortie, les Sénégalais devront se méfier d’une sélection ghanéenne qui arrive avec des arguments. Le Ghana a notamment franchi une étape importante en validant sa qualification au terme des éliminatoires, où il a réussi à prendre le dessus sur son voisin ouest-africain, le Nigeria. Une performance qui démontre le potentiel des Black Sharks, décidés à jouer pleinement leur chance dans cette compétition.

Logées dans le groupe A, les deux sélections partagent leur poule avec le Mozambique et l’Ouganda.

Organisée du 28 novembre au 6 décembre 2026 à Saly, au Sénégal, cette CAN réunit huit nations qui se disputeront le trophée continental à travers 18 rencontres. En plus du titre, l’enjeu est également mondial puisque les deux meilleures sélections décrocheront leur billet pour la Coupe du monde de beach soccer de la FIFA 2027.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal affronte le Ghana ce samedi 28 novembre à 18h30 à Saly, en ouverture de la CAN de beach soccer 2026. - Champion en titre avec huit sacres continentaux, le Sénégal vise un neuvième titre à domicile. - Le Ghana s'est qualifié en éliminatoires en prenant le dessus sur le Nigeria ; les deux équipes sont dans le groupe A avec le Mozambique et l'Ouganda.