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Auteur: Babacar SENE

Belgique : Romelu Lukaku met un terme à sa carrière internationale

C'est une page majeure du football belge qui se tourne. Romelu Lukaku a décidé de raccrocher avec les Diables Rouges. À 33 ans, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge annonce ainsi la fin d'une aventure internationale riche de 16 années.

Le football belge perd l'un de ses plus grands ambassadeurs. Romelu Lukaku ne portera plus le maillot des Diables Rouges. L'attaquant de Fenerbahçe a officialisé sa retraite internationale ce lundi, au lendemain de la large victoire de la Belgique face à l'Italie (4-1) en Ligue des Nations, une rencontre qu'il a suivie depuis le banc sans entrer en jeu.

Avec 94 réalisations en 135 sélections, l'ancien joueur de Manchester United, de Chelsea et de Naples laisse derrière lui des statistiques impressionnantes. Il demeure le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique, très loin devant Kevin De Bruyne, deuxième avec 41 buts. À l'échelle mondiale, il figure parmi les cinq meilleurs réalisateurs de l'histoire du football international.

Cette décision intervient alors que les Diables Rouges poursuivent leur campagne en Ligue des Nations et viennent de décrocher leur qualification pour les quarts de finale. Malgré un statut moins incontournable ces derniers temps, Lukaku avait encore prouvé son importance, notamment lors de la Coupe du monde 2026, où il avait inscrit trois buts en sortie de banc.

Un parcours marqué par les grandes compétitions

L'histoire de Lukaku avec la sélection belge aura été jalonnée de rendez-vous majeurs. Son plus grand accomplissement reste la troisième place obtenue lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, avec une génération dorée qui avait marqué les esprits.

En quatre participations au Mondial (2014, 2018, 2022 et 2026), l'avant-centre a inscrit huit buts. Il a également trouvé le chemin des filets à six reprises lors des Championnats d'Europe auxquels il a pris part (2016, 2021 et 2024).

Au-delà des chiffres, Lukaku aura été l'un des visages emblématiques de la progression du football belge au cours de la dernière décennie. Ses performances, ses périodes plus difficiles et son engagement ont accompagné les grandes heures des Diables Rouges.

« Je suis en paix avec ma décision »

Dans un message publié sur Instagram, le désormais ex-international belge est revenu sur cette aventure de 16 ans, tout en exprimant sa gratitude envers ses coéquipiers, ses entraîneurs et les supporters.

« Pendant ces 16 années, j'ai tout donné pour l'équipe nationale. Je suis passé par toutes les émotions possibles. J'ai joué avec des coéquipiers incroyables envers qui je serai toujours reconnaissant. Je veux tous les remercier », a-t-il écrit.

L'attaquant a également tenu à saluer les techniciens qui lui ont accordé leur confiance et l'ont aidé à progresser. Il n'a pas oublié non plus les supporters belges, dont le soutien l'a accompagné tout au long de sa carrière internationale.

« Je suis fier d'avoir représenté mon pays lors de quatre Coupes du monde et de trois Euros. Je n'oublierai jamais ces moments. Je suis en paix avec ma décision de m'arrêter ici. C'était incroyable. J'ai pris du plaisir. Je suis reconnaissant. Merci », a-t-il conclu.

Avec son départ, la Belgique perd son meilleur artificier et l'une des figures les plus marquantes de son histoire footballistique. Un héritage immense que la prochaine génération des Diables Rouges aura désormais la lourde tâche de faire vivre.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Romelu Lukaku, 33 ans, a officialisé sa retraite internationale avec la Belgique, au lendemain de la victoire 4-1 contre l'Italie en Ligue des Nations. - Meilleur buteur de l'histoire de la Belgique avec 94 buts en 135 sélections, il a participé à quatre Coupes du monde et trois Euros. - Il a annoncé sa décision sur Instagram, se déclarant « en paix » avec ce choix après 16 années en sélection.