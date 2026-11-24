Sport

Auteur: Bernardin PATINVOH

Benoit Perrochais après le verdict du TAS : « Les instances africaines déshonorent le foot africain »

C’est un camouflet pour la Confédération africaine de football (CAF). Le Tribunal arbitral du sport (Tas) n’a pas confirmé le verdict qu’elle a rendu après la finale de la CAN 2025 qui avait opposé le Sénégal au Maroc.

La juridiction qui siège à Lausanne en Suisse, a trouvé qu’on ne pouvait nullement arracher la coupe au Sénégal au profit du Maroc sous prétexte que des joueurs sénégalais avaient momentanément quitté le terrain pour protester contre un pénalty accordé aux Lions de l’Atlas.

« L’arbitre est le seul juge du bon déroulement du match »

Pour le TAS, « l’arbitre est le seul juge du bon déroulement du match. Il avait donc l’autorité exclusive pour décider si le match était définitivement arrêté ou si les conditions étaient réunies pour qu’il represse ».

Le juge central Jean Jacques Ndala n’ayant pas définitivement arrêté le match après le départ des joueurs sénégalais du terrain, on ne peut conclure que le Maroc a gagné cette rencontre.

Sur le plateau de la télévision France 24, le journaliste Benoît Perrochais, a souligné le camouflet de la CAF. Pour lui, il est clair que les « instances africaines déshonorent le foot africain qui fait preuve de constants progrès au cours des dix dernières années ».

Quel crédit accorder à cette CAF ?

« Il y a un vainqueur et un vaincu aujourd’hui, et les grands perdants, ce sont les instances du foot africain et la Confédération africaine de football », a poursuivi le journaliste. Il se demande s’il faut accorder du crédit à une institution déboutée devant le TAS et qui a par ailleurs annoncé que la CAN passe à 4 ans, avant de faire machine arrière.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le TAS n’a pas confirmé le verdict de la CAF rendu après la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc. - Le TAS estime que l’arbitre est « le seul juge du bon déroulement du match » et avait l’autorité exclusive pour décider si le match était définitivement arrêté. - Benoît Perrochais déclare que les « instances africaines déshonorent le foot africain » et que les grands perdants sont les instances du foot africain et la CAF.