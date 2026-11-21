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Auteur: Babacar SENE

Blessure au genou : le PSG craint le pire pour Désiré Doué

Le Paris Saint-Germain retient son souffle. Désiré Doué s’est blessé au genou ce samedi, lors de la rencontre face à l’OGC Nice comptant pour la 11e journée de Ligue 1. La nature de sa blessure suscite de sérieuses inquiétudes, avec une possible rupture des ligaments croisés.

La soirée avait pourtant bien commencé pour l’international français. Après l’égalisation de Senny Mayulu, le jeune attaquant parisien avait permis au PSG de prendre l’avantage grâce à une belle réalisation, sur une passe décisive d’Achraf Hakimi. Mais la joie a rapidement laissé place à l’inquiétude.

Quelques minutes après son but, Doué s’est écroulé sur la pelouse à la suite d’un mauvais appui, peu après la demi-heure de jeu. Visiblement touché au genou, il a immédiatement manifesté une vive douleur avant de demander son remplacement. Les images de sa réaction ont rapidement fait craindre une blessure sérieuse.

Selon RMC Sport, le staff parisien redoute notamment une rupture des ligaments croisés. Le joueur doit passer une IRM ce dimanche afin de déterminer précisément la gravité de sa blessure et la durée de son éventuelle indisponibilité.

Une inquiétude grandissante au PSG

La scène a profondément marqué les joueurs parisiens. Plusieurs coéquipiers, ainsi que des adversaires, sont venus apporter leur soutien au milieu offensif. Très touché par la situation, Achraf Hakimi a également exprimé sa tristesse à la pause.

« On pense à lui, on va essayer de gagner pour lui », a confié le capitaine parisien du jour. Marquinhos et Ousmane Dembélé ont, de leur côté, rejoint le joueur dans les vestiaires avant même la fin de la première période.

Cette nouvelle blessure intervient dans un contexte déjà préoccupant pour le club de la capitale, qui a récemment perdu Khvicha Kvaratskhelia, également victime d’une rupture des ligaments croisés. L’éventuelle indisponibilité de Doué constituerait un nouveau coup dur pour l’effectif parisien.

Déjà touché lors de la dernière trêve internationale, avec une incisive luxée face à l’Italie (1-3), Désiré Doué enchaîne les coups durs. Son état de santé est désormais suivi de près, aussi bien au PSG qu’en équipe de France.

En attendant les résultats de l’IRM, le club parisien redoute une absence prolongée de son jeune talent. Une éventuelle rupture des ligaments croisés pourrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois et le priver de plusieurs rendez-vous importants, notamment en Ligue des champions face à la Roma, Aston Villa et Côme, ainsi que de plusieurs affiches du championnat.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Désiré Doué s'est blessé au genou lors du match PSG-Nice comptant pour la 11e journée de Ligue 1. - Le staff parisien redoute une rupture des ligaments croisés ; le joueur doit passer une IRM ce dimanche. - Cette blessure intervient après celle de Khvicha Kvaratskhelia, également victime d'une rupture des ligaments croisés.