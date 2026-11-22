Boca Juniors : Leandro Paredes s’effondre en pleine interview après la finale
La soirée de célébration de Boca Juniors a été marquée par une grosse frayeur. Quelques instants après le succès face à l’Atlético Mineiro (2-0) en finale de la Copa Sudamericana, samedi, Leandro Paredes a été victime d’un malaise en pleine interview télévisée. Le milieu de terrain argentin de 32 ans s’est soudainement écroulé devant les caméras, provoquant une vive inquiétude parmi les personnes présentes.
Pris en charge rapidement par les secours, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a été transporté dans un établissement médical afin de subir des examens. Selon les premières informations, un possible coup de chaleur serait à l’origine de cet incident survenu à Barranquilla, en Colombie.
Heureusement, la situation semble s’être rapidement stabilisée. Le capitaine des Xeneizes a pu regagner l’hôtel quelques heures plus tard et retrouver ses coéquipiers.
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