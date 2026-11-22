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Auteur: Ousmane Dicko

Boca Juniors : Leandro Paredes s’effondre en pleine interview après la finale

La soirée de célébration de Boca Juniors a été marquée par une grosse frayeur. Quelques instants après le succès face à l’Atlético Mineiro (2-0) en finale de la Copa Sudamericana, samedi, Leandro Paredes a été victime d’un malaise en pleine interview télévisée. Le milieu de terrain argentin de 32 ans s’est soudainement écroulé devant les caméras, provoquant une vive inquiétude parmi les personnes présentes.

Pris en charge rapidement par les secours, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a été transporté dans un établissement médical afin de subir des examens. Selon les premières informations, un possible coup de chaleur serait à l’origine de cet incident survenu à Barranquilla, en Colombie.

Heureusement, la situation semble s’être rapidement stabilisée. Le capitaine des Xeneizes a pu regagner l’hôtel quelques heures plus tard et retrouver ses coéquipiers.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Leandro Paredes a été victime d'un malaise en pleine interview télévisée après la victoire de Boca Juniors face à l'Atlético Mineiro (2-0) en finale de la Copa Sudamericana. - L'ancien joueur du PSG, âgé de 32 ans, a été transporté dans un établissement médical pour subir des examens ; un possible coup de chaleur serait à l'origine de l'incident survenu à Barranquilla. - Le capitaine des Xeneizes a pu regagner l'hôtel quelques heures plus tard et retrouver ses coéquipiers.