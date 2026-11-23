Sport

Auteur: Babacar SENE

Boxe : Tyson Fury se confie sur ses années de souffrance psychologique

À l’approche de son duel très attendu contre Anthony Joshua, prévu le 11 décembre à Cardiff, Tyson Fury revient sur l’une des périodes les plus sombres de sa vie. Dans un documentaire diffusé prochainement sur Netflix, le Britannique évoque sa descente aux enfers, marquée par la dépression, les addictions et de graves troubles psychologiques. Sa compagne Paris raconte également le calvaire vécu par le champion lors de son hospitalisation, il y a une dizaine d’années.

À 38 ans, Tyson Fury s’apprête à retrouver les projecteurs à l’occasion d’un affrontement très attendu contre Anthony Joshua. Le 11 décembre prochain, les deux poids lourds britanniques croiseront les gants à Cardiff dans un combat qui suscite déjà un immense intérêt. En attendant ce rendez-vous, Netflix consacre un documentaire de 90 minutes au « Gypsy King », dont la sortie est prévue vendredi.

Mais derrière la puissance et la personnalité spectaculaire du boxeur se cache une histoire douloureuse. Dans ce film, Fury revient sur les troubles qui l’ont profondément affecté alors qu’il venait pourtant de conquérir le sommet de la boxe mondiale. En 2015, il avait détrôné Wladimir Klitschko pour devenir champion du monde des poids lourds.

« Les mots me manquent pour décrire les ténèbres dans lesquelles je me trouvais », confie-t-il. « C'était comme si j'étais en enfer. J'étais absolument convaincu que je finirais dans une cellule d'isolement avec une porte verrouillée, et ça me terrifiait. »

À cette période, le champion sombre dans l’alcool et la cocaïne. Envahi par des pensées négatives, il envisage même de mettre fin à ses jours. Son état se dégrade jusqu’à son hospitalisation en juin 2016, où ses proches découvrent l’ampleur de ses souffrances.

Paris Fury se souvient d’une scène particulièrement traumatisante à l’hôpital. « J’arrive et Tyson me regarde. Il a des fils partout sur lui. Il a l’air vraiment terrifié et il me dit : “Fais-moi sortir d’ici. Les Illuminati sont tous de mèche, ils n’arrivent pas à me faire taire, ils vont me tuer !” »

Le boxeur est alors plongé dans un épisode de forte détresse psychologique, marqué par des crises d’angoisse et des délires paranoïaques. Il affirme notamment entendre des voix lui annonçant que son père va être tué. « On m’a drogué à l’anthrax, je ne suis pas vraiment là, je dois être mort », raconte-t-il dans le documentaire.

Sa compagne, profondément bouleversée, confie avoir eu très peur de le perdre. Les médecins évoquent d’abord une dépression nerveuse avant que le boxeur ne consulte une psychiatre. Fury explique avoir présenté plusieurs symptômes : « J’ai coché toutes les cases : dépression, anxiété, trouble bipolaire. » Les examens et consultations aboutissent alors à un diagnostic de schizophrénie.

Cette période difficile pousse également le champion à revisiter son enfance. Il affirme avoir ressenti certains signes dès son jeune âge. Élevé dans un environnement où la dureté était valorisée, notamment par son père qui répétait que « les hommes doivent être des hommes », Tyson Fury se souvient d’un enfant timide et fragile, qui se réfugiait parfois dans une armoire, persuadé qu’un drame allait survenir.

Aujourd’hui, le boxeur affirme avoir retrouvé un meilleur équilibre. Il bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier, avec une consultation hebdomadaire, et entend également offrir à ses sept enfants un cadre familial différent de celui qu’il a connu.

Dans le documentaire que The Sun a pu visionner, John Fury reconnaît lui aussi avoir longtemps fermé les yeux sur les souffrances de son fils. « Je ne voulais pas voir un enfant déprimé. Si c'était le cas, je n'y faisais pas attention. Je comprends maintenant que c'est une maladie terrible. J’en souffre moi-même », admet le père du champion.

Un témoignage poignant qui dévoile une autre facette de Tyson Fury, longtemps confronté à ses démons, loin des lumières et de l’effervescence du ring.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Tyson Fury affrontera Anthony Joshua le 11 décembre à Cardiff, et un documentaire Netflix de 90 minutes sur lui sort vendredi. - Fury évoque sa dépression, ses addictions à l'alcool et à la cocaïne, et son hospitalisation en juin 2016, avec un diagnostic de schizophrénie. - Il affirme bénéficier aujourd'hui d'un suivi psychiatrique hebdomadaire et vouloir offrir à ses sept enfants un cadre familial différent.