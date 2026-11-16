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Auteur: Babacar SENE

Brésil : Ancelotti répond sèchement à Romario après ses critiques

La tension monte entre le technicien italien de la Seleção, Carlo Ancelotti, et la légende brésilienne Romario. Après la défaite du Brésil face au Japon (2-3), samedi en match amical, l’ancien international attaquant brésilien avait ouvertement réclamé le départ du sélectionneur italien. Une sortie à laquelle le technicien n’a pas tardé à répondre, avec une certaine ironie.

Interrogé sur les déclarations de l’ancienne gloire de la Seleção, Ancelotti n’a pas mâché ses mots. Tout en reconnaissant à Romario le droit de donner son avis, l’entraîneur italien a vivement critiqué ses propos.

« Dans un pays démocratique, tout le monde peut exprimer son opinion. C'est une liberté d'expression. Romario a exprimé une opinion et chacun a le droit de dire des mensonges, des vérités ou des absurdités. La réalité, c'est que Romario parle beaucoup. Mais c'est aussi son droit », a-t-il lancé devant la presse.

Une réponse cinglante qui illustre les tensions autour du banc de la Seleção, fragilisé par ce revers face aux Japonais.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Après la défaite du Brésil face au Japon (2-3) en amical, Romario a réclamé le départ de Carlo Ancelotti. - Ancelotti a répondu que Romario a le droit de s'exprimer, ajoutant que chacun peut dire « des mensonges, des vérités ou des absurdités ». - Ancelotti a conclu que « Romario parle beaucoup », mais que c'est aussi son droit.