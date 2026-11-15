Brésil : Romario réclame le départ Carlo Ancelotti après la défaite contre le Japon
La défaite du Brésil face au Japon (2-3), samedi, en match amical, a provoqué une vive réaction de Romario. L'ancienne gloire de la Seleçao n'a pas mâché ses mots à l'égard de Carlo Ancelotti, allant jusqu'à réclamer son licenciement immédiat.
Visiblement très remonté après cette contre-performance, le champion du monde 1994 estime que le technicien italien ne mérite plus de poursuivre sa mission à la tête de la sélection brésilienne.
« J'aurais déchiré son contrat. Dès la fin du match, je serais allé dans le vestiaire en tant que président pour lui dire : merci beaucoup, au revoir et va te faire foutre. Ancelotti ne peut pas rester sélectionneur du Brésil après un tel fiasco. Il nous a fait vivre une véritable honte. Nous avons déjà subi trop d'humiliations et nous ne pouvons pas nous permettre de compromettre une nouvelle Coupe du monde », a-t-il déclaré sur RomarioTV.
Malgré cette sortie particulièrement virulente, un départ de Carlo Ancelotti n'est pas envisagé pour le moment. Le technicien italien reste lié à la sélection brésilienne jusqu'en 2030.
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