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Auteur: Babacar SENE

CAF Awards 2026 : Édouard Mendy en finale face à Vozinha et Bounou pour le titre de meilleur gardien

Édouard Mendy peut prétendre à une nouvelle distinction continentale. Le portier sénégalais figure dans le trio final des candidats au titre de meilleur gardien africain de l’année 2026, aux côtés du Cap-Verdien Vozinha et du Marocain Yassine Bounou. Le vainqueur sera dévoilé le 2 décembre prochain à Lagos, au Nigeria, lors de la cérémonie des CAF Awards.

Le Sénégal sera bien représenté lors de cette édition 2026 des CAF Awards. Après Sadio Mané, en lice pour le Ballon d’Or africain, et Ibrahim Mbaye, parmi les finalistes du trophée de meilleur jeune joueur, Édouard Mendy s’invite également dans la dernière ligne droite pour le prix du meilleur gardien de but africain.

Déjà présent dans la liste initiale des dix nominés, le portier d’Al-Ahli a franchi une nouvelle étape en intégrant le trio final. Sa saison 2025-2026 a été marquée par de belles performances, notamment avec Al-Ahli, qui a remporté une deuxième Ligue des champions asiatique consécutive, mais aussi avec les Lions du Sénégal, sacrés à la CAN 2025.

À 34 ans, Édouard Mendy, qui a annoncé sa retraite internationale il y a quelques jours, a également contribué au parcours des Lions vers leur deuxième sacre continental. Ses interventions décisives ont notamment participé à la conquête de cette nouvelle étoile par le Sénégal.

Le gardien sénégalais devra toutefois faire face à une concurrence de taille. Il retrouvera Yassine Bounou, portier d’Al-Hilal et de la sélection marocaine, ainsi que Vozinha, figure incontournable de l’équipe nationale cap-verdienne.

Pour rappel, Édouard Mendy avait déjà été récompensé en 2021 en remportant le trophée du meilleur gardien de la saison UEFA, avant d’être désigné meilleur gardien aux The Best FIFA Football Awards en 2022.

— CAF (@CAF_Online)

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Édouard Mendy figure dans le trio final des candidats au titre de meilleur gardien africain de l'année 2026, avec le Cap-Verdien Vozinha et le Marocain Yassine Bounou. - Le vainqueur sera dévoilé le 2 décembre prochain à Lagos, au Nigeria, lors de la cérémonie des CAF Awards. - Sa saison 2025-2026 a été marquée par la victoire d'Al-Ahli en Ligue des champions asiatique et le sacre du Sénégal à la CAN 2025.