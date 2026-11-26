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Auteur: Bernardin PATINVOH

il y a 1 heure

CAF Awards 2026 : Le Maroc déjà assuré d’arracher un trophée avant même le jour J

La cérémonie des CAF Awards aura lieu le mercredi 2 décembre 2026 à Lagos au Nigeria. On connaîtra à cette date le nom du Meilleur joueur africain 2026. Il recevra son trophée, tout comme d’autres footballeurs et footballeuses dans différentes autres catégories.

Le Maroc, qui a placé trois finalistes dans la catégorie Joueuse interclubs de l’année est sûr de repartir avec un prix.

L’AS FAR de Rabat, l’ogre du foot féminin africain

Il attend juste de savoir laquelle de ses trois footballeuses (Fatima Tagnaout, Ghizlane Chebbak et Imane Touriss) sera sacrée.

Notons que ces joueuses évoluent à l’AS FAR de Rabat. L'écurie marocaine domine outrageusement le football féminin interclubs depuis l’année dernière. Elle a remporté la Ligue des champions en 2025 et en 2026.