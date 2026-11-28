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Auteur: Babacar SENE

Cameroun : Samuel Eto’o attaque sévèrement Christophe Dugarry et exige des excuses publiques

Les relations entre Samuel Eto’o et les consultants sportifs français semblent loin d’être apaisées. Après Daniel Riolo, c’est Christophe Dugarry qui essuie les critiques du président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). L’ancien international camerounais a vivement réagi aux propos du consultant français sur la Confédération africaine de football (CAF) et la répartition des financements de la FIFA. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, il s’est montré particulièrement virulent.

Samuel Eto’o a d’abord remis en question la légitimité de l’ancien champion du monde 1998 à se prononcer sur les questions de gouvernance du football. « Avoir été un bon joueur ne vous donne pas automatiquement la légitimité de parler de football mieux que les autres, et encore moins de maîtriser les politiques du football », a-t-il déclaré.

Le patron de la Fecafoot a ensuite apporté des précisions sur la répartition des financements de la FIFA, affirmant que les 211 fédérations membres de l’instance mondiale percevront le même montant. Il reproche ainsi à Christophe Dugarry de relayer des informations qu’il juge erronées. « Comme la bêtise a parfois la particularité de persister, je suis au regret de vous informer que les 211 fédérations membres de la FIFA bénéficieront de la même somme, y compris les fédérations européennes », a-t-il écrit.

L’ancien attaquant du FC Barcelone est également allé plus loin en réclamant des excuses publiques au consultant français. Il estime que ce dernier devrait reconnaître ses erreurs et faire preuve d’honnêteté face aux informations diffusées sur la CAF. « Si vous avez encore un minimum de dignité, tout comme ceux qui diffusent volontairement des informations erronées sur la CAF, vous devriez avoir l’honnêteté de présenter vos excuses », a-t-il martelé.

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Samuel Eto’o a enfin contesté la manière dont Christophe Dugarry évoque sa proximité avec le président de la CAF, Patrice Motsepe. « Je vous prie d’éviter de présenter le président Motsepe comme votre ami. Vous évoluez dans des mondes différents et vos responsabilités ne sont pas comparables », a-t-il conclu.

Cette nouvelle charge du président de la Fecafoot relance les tensions entre les dirigeants du football africain et certains consultants français. Elle remet également au centre des débats les questions de gouvernance de la CAF, de financement du football mondial et de la place des observateurs médiatiques dans les discussions.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Samuel Eto’o critique Christophe Dugarry après ses propos sur la CAF et la répartition des financements de la FIFA. - Eto’o affirme que les 211 fédérations membres de la FIFA percevront le même montant et réclame des excuses publiques à Dugarry. - Eto’o conteste la présentation par Dugarry de sa proximité avec Patrice Motsepe, président de la CAF.