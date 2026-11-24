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Auteur: Khady NDOYE

CAN-2025 : Abdoulaye Fall savoure la victoire du Sénégal devant le TAS et dédie la deuxième étoile à Aïda Faye Samb

Après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) qui a donné raison à la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans le contentieux l’opposant à la CAF et à la Fédération royale marocaine de football, Abdoulaye Fall salue une « victoire du droit du sport ». Le président de la FSF rend hommage aux Lions et dédie leur deuxième étoile continentale à Aïda Faye Samb, la supportrice décédée alors qu’elle se rendait au Maroc pour soutenir les Lions.

La décision du TAS est accueillie avec un profond soulagement par le président de la FSF. Dans son adresse à la nation sportive, Abdoulaye Fall évoque une « joie maîtrisée » et une « légitime fierté », tout en insistant sur la portée juridique et sportive de cette décision.

« Au terme d’un examen souverain des faits et du droit, la formation arbitrale du TAS a fait droit à notre appel. Elle annule la décision DC23316 rendue le 17 mars 2026 par le Jury d’appel de la CAF, écarte le forfait administratif (3–0) qui avait été retenu contre notre sélection nationale et rétablit pleinement, dans l’ordre juridique et sportif, la victoire acquise et homologuée sur le terrain le 18 janvier 2026 au complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat (Sénégal 1–0 Maroc, après prolongation). La deuxième étoile continentale conquise par nos Lions de la Teranga est ainsi définitivement confirmée », explique Abdoulaye Fall.

Pour lui, « ce verdict n’est la revanche d’aucun camp. Il consacre le triomphe du droit du sport, de l’arbitrage international indépendant et de la primauté universelle de la vérité du rectangle vert ».

Il rappelle que la FSF avait choisi de ne pas faire appel de la première décision du Jury disciplinaire de la CAF, préférant assumer les sanctions financières prononcées. Mais face au revirement du jury d’appel, intervenu le 17 mars dernier, l'instance fédérale avait décidé de porter l'affaire devant la juridiction arbitrale internationale.

Il a ainsi rendu un hommage appuyé aux artisans du sacre, en saluant les joueurs qui ont porté les couleurs nationales durant la compétition. Il a notamment rendu hommage au capitaine Kalidou Koulibaly, à Sadio Mané, élu meilleur joueur du tournoi, à Édouard Mendy et à Pape Guèye, auteur du but victorieux en finale.

Ses remerciements vont également à l’ancien sélectionneur Pape Bouna Thiaw, à l’ensemble du staff technique, médical et administratif, ainsi qu’au collectif d’avocats conduit par Me Seydou Diagne. Il a aussi salué les conseils internationaux qui ont défendu les intérêts du Sénégal devant le TAS.

Le président de la FSF a par ailleurs exprimé sa reconnaissance au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Premier ministre et à l’ensemble du gouvernement pour leur accompagnement, tout en soulignant le respect de l’autonomie statutaire de la fédération.

La deuxième étoile dédiée à Aïda Faye Samb

Ses pensées vont également à l’endroit de Aïda Faye Samb. Cette jeune supportrice sénégalaise qui avait perdu la vie alors qu’elle faisait route vers le Maroc pour soutenir les Lions. « Cette deuxième étoile, aujourd’hui scellée par le droit, est dédiée à sa mémoire impérissable », écrit Abdoulaye Fall, qui associe également à cet hommage les 18 supporters sénégalais éprouvés au lendemain de la finale.

Une main tendue au Maroc et à la CAF

Au-delà de la satisfaction liée à la décision du TAS, Abdoulaye Fall appelle à tourner la page des tensions entre Dakar et Rabat. Il adresse un salut fraternel à la sélection marocaine, à sa fédération et au peuple marocain, rappelant les liens historiques et religieux entre les deux pays.

Il a également salué le président de la CAF, Patrice Motsepe, pour son engagement à respecter et à exécuter la sentence arbitrale.

Le patron du football sénégalais entend désormais travailler avec la CAF pour finaliser les formalités administratives, réglementaires et financières découlant de la décision. Il plaide aussi pour une modernisation des textes, de l’arbitrage et des organes juridictionnels de l'instance continentale.

Enfin, Abdoulaye Fall invite les Sénégalais à se projeter vers les prochaines échéances, notamment la CAN-2027, avec le sélectionneur Patrick Vieira et les Lions.

Pour lui, cette victoire judiciaire doit dépasser le simple cadre d'une confrontation entre deux fédérations. « La grandeur d’une victoire se mesure à sa capacité à rassembler et à bâtir », dit-il, en appelant à faire prévaloir le fair-play, l'exemplarité et la fraternité africaine.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le TAS a annulé la décision du Jury d'appel de la CAF et écarté le forfait administratif (3–0) contre le Sénégal, confirmant la victoire 1–0 face au Maroc le 18 janvier 2026 à Rabat. - Abdoulaye Fall, président de la FSF, dédie la deuxième étoile continentale à Aïda Faye Samb, supportrice décédée en route vers le Maroc pour soutenir les Lions. - Il salue la décision comme une « victoire du droit du sport » et adresse un salut fraternel au Maroc, à sa fédération et à son peuple.