Sport

Auteur: Babacar SENE

CAN 2025 : déchu de son titre, le Maroc devra aussi régler une partie des frais du TAS

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) devra également assumer une partie des frais de la procédure devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), à la suite du verdict rendu ce lundi 24 novembre dans le litige autour de la finale de la CAN 2025. Si le Sénégal a retrouvé son titre continental, le Maroc n’échappe pas pour autant aux conséquences financières de cette décision.

Dans le point 6 de son verdict, le TAS précise que les frais de la procédure d’arbitrage, dont le montant sera fixé et communiqué ultérieurement par le greffe, seront répartis entre les deux parties. La fédération marocaine devra ainsi en supporter les deux tiers, tandis que la Confédération africaine de football (CAF) prendra en charge le tiers restant.

La FRMF devra donc s’acquitter d’une part importante de la facture judiciaire, dont le montant total reste encore à déterminer.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le TAS a rendu son verdict le lundi 24 novembre dans le litige autour de la finale de la CAN 2025, et le Sénégal a retrouvé son titre continental. - Les frais de la procédure d'arbitrage, dont le montant sera fixé ultérieurement par le greffe, seront répartis entre les deux parties. - La FRMF devra supporter les deux tiers des frais, la CAF prenant en charge le tiers restant.