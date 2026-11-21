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Auteur: Babacar SENE

CAN 2025 : Édouard Mendy révèle les dessous de son duel psychologique avec Brahim Diaz

Dix mois après la finale controversée de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, Édouard Mendy est revenu sur l'épisode du penalty manqué par Brahim Diaz dans les derniers instants de la rencontre. Le portier sénégalais a notamment expliqué la stratégie psychologique qu'il avait mise en place pour déstabiliser l'attaquant marocain.

Cette scène reste l'un des moments les plus marquants de la finale du 18 janvier 2026. Alors que le Maroc avait l'occasion de prendre l'avantage dans le temps additionnel grâce à un penalty, Brahim Diaz avait tenté une panenka. Une tentative audacieuse, mais complètement manquée, facilement captée par Édouard Mendy.

Après cet échec, les Lions de la Teranga avaient finalement pris le dessus grâce à une réalisation de Pape Gueye, s'offrant ainsi la victoire sur le terrain.

Invité sur le plateau de Canal+ Afrique vendredi soir, l'ancien gardien de Chelsea a dévoilé les coulisses de cet arrêt décisif. Selon lui, tout reposait sur un travail de déstabilisation mentale destiné à semer le doute dans l'esprit de son adversaire.

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« Je voulais mettre de l'incertitude dans la tête de Brahim Diaz pour que le temps joue contre lui », a expliqué le portier sénégalais.

Pour y parvenir, Mendy a notamment cherché à occuper davantage l'espace devant son adversaire afin de réduire visuellement les possibilités de tir. Il a également tenté de le provoquer verbalement pour accentuer la pression au moment de l'exécution.

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« C'est prendre l'espace, lui montrer l'envergure. À ce moment-là du match, avec l'objectif qui est au bout de son pied, tout est décuplé. Quand il me voit plus proche, il me voit beaucoup plus grand et la cage lui paraît plus petite. C'est compliqué pour lui aussi. J'ai essayé de jouer sur ça, mais également d'aller le titiller, de le piquer avec certaines phrases. Au final, quand on regarde le résultat, on pense que ça a marché », a-t-il confié.

Une stratégie qui semble donc avoir porté ses fruits, puisque Brahim Diaz n'a pas réussi à transformer son penalty, laissant le Sénégal poursuivre son rêve de sacre.

Dix mois après cette finale à rebondissements, le sort officiel de la compétition reste toutefois suspendu à la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS). Saisi par le Sénégal après la décision de la CAF de déclarer le Maroc vainqueur sur tapis vert, le TAS doit encore trancher ce dossier particulièrement controversé. En attendant son verdict, les révélations d'Édouard Mendy ravivent le souvenir de l'un des épisodes les plus spectaculaires de cette finale.

🚨 ÉDOUARD MENDY 🇸🇳 raconte comment il a DÉSTABILISÉ BRAHIM DÍAZ 🇲🇦 avant sa panenka en finale de la CAN ! 👇 🗣️ « Quand il me voit plus proche, IL ME VOIT BEAUCOUP PLUS GRAND, DONC IL VOIT LA CAGE PLUS PETITE. (…) J’ai essayé aussi (…) d’aller le titiller, de le piquer aussi avec certaines phrases. Donc au final, quand on prend le résultat, on pense que ça a marché. » 🎥 @cplussportafr https://t.co/8Exy6B0xOV

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Édouard Mendy a expliqué sur Canal+ Afrique avoir cherché à mettre de l'incertitude dans la tête de Brahim Diaz avant son penalty en finale de la CAN 2025. - Mendy a dit avoir occupé l'espace pour paraître plus grand et réduit visuellement la cage, et avoir provoqué verbalement Diaz. - Brahim Diaz a manqué sa panenka, puis Pape Gueye a marqué pour le Sénégal ; le TAS doit encore trancher le dossier de la finale.