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Auteur: Babacar SENE

CAN 2025 : Pape Gueye savoure le verdict du TAS et tend la main au Maroc

Le verdict du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a confirmé le sacre du Sénégal à la CAN 2025 face au Maroc, continue de susciter des réactions chez les champions d’Afrique. Buteur des Lions lors de la finale, Pape Gueye a exprimé son soulagement et sa fierté après cette décision, tout en lançant un message de fraternité au peuple marocain.

Après plusieurs mois d'incertitude et de bataille juridique, le Sénégal peut définitivement savourer son sacre continental. Une issue accueillie avec satisfaction par Pape Gueye, l'un des grands artisans de cette victoire historique. Dans une publication sur ses réseaux sociaux, le milieu de terrain sénégalais n'a pas caché son émotion de voir la deuxième étoile officiellement rester au Sénégal.

« Après ces longs mois d’attente, c’est avant tout un immense soulagement, mais aussi une grande fierté de voir cette deuxième étoile revenir au Sénégal. Peuple sénégalais, nous ferons toujours le maximum pour vous rendre fiers », a-t-il déclaré.

Au-delà de la satisfaction liée à la décision du TAS, le joueur a également tenu à rappeler les liens qui unissent les peuples sénégalais et marocain. Malgré les tensions nées de cette finale et les contestations qui ont suivi, Pape Gueye a privilégié un message d'apaisement et de respect.

« Une pensée pour nos frères marocains : au-delà du football, le respect et la fraternité entre nos deux peuples restent les plus importants. Gardons ça. Au final, c’est l’Afrique qui gagne », a conclu le champion d’Afrique.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le TAS a confirmé le sacre du Sénégal à la CAN 2025 face au Maroc. - Pape Gueye, buteur en finale, exprime son soulagement et sa fierté de voir la deuxième étoile rester au Sénégal. - Il adresse un message de respect et de fraternité au peuple marocain, affirmant qu'au final c'est l'Afrique qui gagne.