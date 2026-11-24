CAN 2025 : une coupe, deux vainqueurs, trois scénarios
Qui du Sénégal ou du Maroc sera finalement désigné vainqueur de la CAN 2025, disputée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 ? Dix mois après la finale remportée (1-0) sur le terrain par les Lions, grâce à un but de Pape Gueye en prolongation, le Tribunal arbitral du sport (TAS) tranche ce mardi 24 novembre.
Dans son édition du même jour, Wal fadjri revient sur les faits marquants de cette affaire qui a profondément secoué le football africain. Le 18 janvier dernier, à Rabat, la finale entre le Sénégal et le Maroc avait été marquée par une tension exceptionnelle, notamment après l’attribution d’un penalty aux Lions de l’Atlas (finalement raté par Brahim Diaz) dans les dernières minutes du temps réglementaire. Les joueurs sénégalais avaient momentanément quitté la pelouse avant de reprendre la rencontre, finalement remportée par les hommes de Pape Thiaw après prolongation.
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Mais le 17 mars, coup de théâtre : le jury d’appel de la CAF, s’appuyant sur les articles 82 et 84 du règlement de la compétition, déclare le Sénégal forfait et attribue au Maroc une victoire sur tapis vert (3-0). Une décision vivement contestée par la Fédération sénégalaise de football (FSF), qui avait aussitôt saisi le TAS.
Le Maroc confirmé
Après l’audience tenue à huis clos le 8 octobre à Lausanne, en Suisse, le quotidien du Groupe de presse de Front de terre détaille trois scénarios possibles.
Le premier : « le TAS confirme la décision de la CAF et maintient le Maroc comme champion d’Afrique ». Dans cette hypothèse, le royaume chérifien conserverait le titre à la suite de sa victoire administrative sur le score de 3-0.
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Le Sénégal rétabli
Le deuxième : « le TAS annule la sanction et rétablit le Sénégal dans ses droits, en reconnaissant sa victoire obtenue sur le terrain ». Les Lions de la Teranga retrouveraient ainsi leur couronne continentale, remportée sur le score de 1-0 après prolongation.
Vers un nouvel épisode juridique
Enfin, le troisième scénario : « une décision pourrait entraîner un renvoi du dossier vers les instances compétentes pour un nouvel examen ». Une telle issue prolongerait le bras de fer juridico-sportif.
Commentaires (14)
Dans le sport et le foot en particulier on ne retient que le résultat acquis sur la pelouse. La faiblesse du Sénégal réside dans la capacité du Maroc à oser même attaquer un résultat sportif acquis sur le terrain. Lors de la CDM 2006 la France n'a pas osé contester le titre de l'Italie malgré le comportement de materazzi envers Zidane. Pour dire que les arguments du Maroc sont ridicules. Et en cela les longues délibérations n'avaient pas leur place ici. Le TAS ne peut pas prendre autant de temps pour un délibéré aussi évident.
Force est de reconnaître que nous, le Sénégal, dans la démarche surtout diplomatique avons été très lisses pour mieux nous faire mal. Attention à la faiblesse coupable dans ce monde de brutes. On a vu Trump faire annuler un carton jaune en CDM pour un joueur des USA. Par faiblesse coupable de ses interlocuteurs sa brutalité les a fait se renier. Tout est rapport de force et quand on a la vérité avec soi on ne doit rien lâcher. Le senegal dans cette affaire a lâché trop de choses par laxisme diplomatique.
Mais le fait sportif reste intact, pour le Sénégal et le reste du monde excepté le Maroc et la côte d'Ivoire. C'est leur problème !
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