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Auteur: Babacar SENE

CAN 2026 : Kalidou Koulibaly célèbre une victoire qui « appartient à tout un peuple »

Après Sadio Mané, c’est au tour de Kalidou Koulibaly de réagir à la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a officiellement rétabli le Sénégal dans ses droits en lui confirmant son titre de champion d’Afrique 2025. Le capitaine des Lions a exprimé sa fierté et salué le soutien indéfectible du peuple sénégalais tout au long de cette bataille.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le défenseur sénégalais a rappelé que cette consécration dépasse largement le cadre sportif. Pour lui, cette victoire a été remportée aussi bien sur le terrain que dans le cœur des Sénégalais.

« Il y a des victoires qui se gagnent sur le terrain, et d’autres qui se gagnent dans le cœur d’un peuple. Celle-ci est les deux à la fois », a-t-il écrit.

Kalidou Koulibaly a également tenu à rendre hommage à la mobilisation des Sénégalais, dont les prières, les encouragements et la ferveur ont accompagné les Lions durant cette période. De Dakar à Ziguinchor, en passant par la diaspora, le capitaine estime que tout un peuple a joué son rôle de douzième homme.

Le défenseur n’a pas manqué de saluer ses coéquipiers, le staff technique ainsi que les dirigeants de la Fédération sénégalaise de football (FSF) pour leur engagement dans ce combat.

Avec la confirmation officielle du sacre continental, une deuxième étoile vient désormais orner le maillot des Lions. Un symbole fort que Koulibaly dédie à toute la nation sénégalaise : « Ce titre est le vôtre. »

Un message empreint de reconnaissance et de fierté, à l’image de la joie qui accompagne le rétablissement du Sénégal au sommet du football africain.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Kalidou Koulibaly a réagi à la décision du TAS confirmant le titre de champion d’Afrique 2025 du Sénégal. - Il a déclaré que cette victoire « appartient à tout un peuple » et salué le soutien des Sénégalais. - Il a remercié ses coéquipiers, le staff technique et les dirigeants de la FSF.