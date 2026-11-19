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Auteur: Babacar SENE

CAN-2027 : Le logo dévoilé par la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) franchit une nouvelle étape dans la préparation de la CAN-2027. L’instance continentale a dévoilé, ce jeudi, le logo officiel ainsi que l’identité visuelle de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, qui sera co-organisée par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. Cette édition marquera une première historique avec trois pays d’Afrique de l’Est réunis pour accueillir le plus grand rendez-vous du football africain.

À travers la présentation de cette identité visuelle, la CAF donne un premier aperçu de l’événement qui se prépare dans la région.

Malgré cette projection vers 2027, l’édition 2025 reste toutefois au centre de l’actualité. Le sort de la compétition n’est pas encore scellé, puisque le Tribunal arbitral du sport (TAS) doit encore se prononcer sur le différend en cours. Le nom du vainqueur demeure ainsi suspendu à cette décision.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La CAF a dévoilé ce jeudi le logo officiel et l'identité visuelle de la CAN-2027. - La CAN-2027 sera co-organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, une première historique pour trois pays d'Afrique de l'Est. - Le nom du vainqueur de l'édition 2025 reste suspendu à la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS).