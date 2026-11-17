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Auteur: Ousmane DICKO

Qualifications CAN-2027 : Le Sénégal qualifié grâce au succès du Mozambique devant l’Éthiopie

Le Sénégal peut désormais avoir l’esprit tranquille. Les Lions ont officiellement validé leur qualification pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027, à la faveur de la victoire du Mozambique face à l’Éthiopie (1-0), ce mardi, lors de cette rencontre comptant pour la 4e journée dans le groupe J.

Leader de la poule avec 10 pts, le Sénégal avait fait un grand pas vers la qualification après sa double victoire face au Soudan du Sud, qui totalise actuellement 3 pts. Les hommes de Parick Vieira attendaient toutefois un faux pas de l’Éthiopie pour assurer leur présence parmi les deux premières équipes du groupe.

Un scénario qui s’est concrétisé ce mardi. Après avoir surpris le Mozambique lors du match aller disputé vendredi dernier, l’Éthiopie s’est inclinée à domicile sur la plus petite des marges (1-0) face aux Mozambicains.

Cette victoire permet au Mozambique de porter son total à 7 pts, tandis que l’Éthiopie reste bloquée à 3 pts, à égalité avec le Soudan.

Avec désormais 10 pts au compteur, le Sénégal est assuré de terminer aux deux premières places du groupe J, synonymes de qualification pour la CAN-2027.

Les Lions peuvent ainsi préparer sereinement la suite des éliminatoires, avec en ligne de mire la première place du groupe.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal valide officiellement sa qualification pour la CAN-2027 après la victoire du Mozambique face à l'Éthiopie (1-0). - Leader du groupe J avec 10 pts, le Sénégal est assuré de terminer parmi les deux premières places. - Le Mozambique porte son total à 7 pts, tandis que l'Éthiopie reste à 3 pts, à égalité avec le Soudan.