CAN Beach Soccer 2026 : L’Angola renverse la Mauritanie
Finaliste de la dernière édition, la Mauritanie a entamé la CAN Beach Soccer 2026 par une défaite. Les Mourabitounes se sont inclinés face à l’Angola (4-5), au terme d’une rencontre disputée.
Pourtant, les Mauritaniens avaient rapidement pris les devants en menant 2-0. Mais dans le dernier tiers, les Angolais ont réussi à renverser la situation pour finalement s’imposer (5-4), infligeant ainsi un revers d’entrée à la Mauritanie.
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