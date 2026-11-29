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Auteur: Babacar SENE

il y a 1 heure

CAN Beach Soccer 2026 : L’Angola renverse la Mauritanie

Finaliste de la dernière édition, la Mauritanie a entamé la CAN Beach Soccer 2026 par une défaite. Les Mourabitounes se sont inclinés face à l’Angola (4-5), au terme d’une rencontre disputée.

Pourtant, les Mauritaniens avaient rapidement pris les devants en menant 2-0. Mais dans le dernier tiers, les Angolais ont réussi à renverser la situation pour finalement s’imposer (5-4), infligeant ainsi un revers d’entrée à la Mauritanie.