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Auteur: Babacar SENE

il y a 43 minutes

CAN Beach Soccer : le Mozambique s’impose face à l’Ouganda

La 13ᵉ édition de la CAN Beach Soccer a démarré à Saly avec une victoire du Mozambique face à l’Ouganda (4-3), au terme d’une rencontre disputée.

Les Mozambicains ont rapidement pris les devants grâce à Cumbé (4ᵉ), avant que Novela et Mahota ne creusent l’écart. Mais les Ougandais ont progressivement refait leur retard. Tuvané, contre son camp (8ᵉ), Edweu (11ᵉ) et Omedwa (20ᵉ) ont permis à l’Ouganda de revenir dans la partie.

Le Mozambique a toutefois repris l’avantage dès la 21ᵉ minute grâce à un nouveau but de Cumbé, auteur d’un doublé, pour sceller le succès de sa sélection (4-3).

Avec cette victoire, le Mozambique démarre idéalement sa campagne continentale avant son deuxième rendez-vous face au Ghana, battu par le Sénégal (4-2).