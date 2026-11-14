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CAN de Beach Soccer Sénégal 2026 : le calendrier des matchs dévoilé

Auteur: Babacar SENE

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CAN de Beach Soccer Sénégal 2026 : le calendrier des matchs dévoilé

CAN de Beach Soccer Sénégal 2026 : le calendrier des matchs dévoilé

Le compte à rebours est lancé pour la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer 2026. À moins de deux semaines du coup d’envoi, la Confédération africaine de football (CAF) a officiellement publié le calendrier de la compétition, prévue du 28 novembre au 6 décembre à Saly. Pays organisateur et champion en titre, le Sénégal fera son entrée en matière face au Ghana, le samedi 28 novembre.

Huit sélections nationales prendront part à cette 13e édition avec un double objectif : décrocher le trophée continental et obtenir l’un des deux billets africains pour la Coupe du monde de Beach Soccer de la FIFA 2027.

Les Lions de la plage ouvriront le bal à 16h30 GMT contre les Ghanéens. Cette affiche sera précédée, à 15h00, de la confrontation entre le Mozambique et l’Ouganda, également membres du groupe A. Devant leur public, les Lions de la sélection sénégalaise de football de Plage auront pour ambition de réussir leur entrée en compétition et de défendre leur couronne continentale.

Dans le groupe B, la Mauritanie, finaliste de la précédente édition, débutera son parcours face à l’Angola, le dimanche 29 novembre à 15h00. Le Maroc affrontera ensuite le Malawi à 16h30.

La phase de groupes prendra fin le 2 décembre. Les deux premières équipes de chaque poule accéderont aux demi-finales, programmées le 4 décembre. La petite finale et la grande finale se joueront le dimanche 6 décembre, date à laquelle le nouveau champion d’Afrique sera connu.

Au-delà du titre continental, l’enjeu sera également mondial. Les deux équipes finalistes décrocheront leur qualification pour la Coupe du monde de Beach Soccer 2027 et auront ainsi l’occasion de représenter l’Afrique sur la scène internationale.

À domicile, le Sénégal tentera donc de confirmer sa domination sur le beach soccer africain et de s'offrir un nouveau sacre devant son public.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- La CAF a publié le calendrier de la CAN de Beach Soccer 2026, prévue du 28 novembre au 6 décembre à Saly. - Le Sénégal, pays organisateur et champion en titre, affrontera le Ghana le 28 novembre à 16h30 GMT. - Les deux finalistes obtiendront leur qualification pour la Coupe du monde de Beach Soccer 2027.
Auteur: Babacar SENE
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