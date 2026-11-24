Champion d'Afrique des nations 2025 : Hakimi refuse de trancher
Alors que la polémique autour de l'attribution du titre de champion d'Afrique des nations continue de susciter de nombreuses réactions, Achraf Hakimi s'est exprimé sur le sujet. Interrogé sur la question de savoir quelle sélection mérite finalement d'être sacrée championne d'Afrique en conférence de presse, l'international marocain n'a pas souhaité trancher en évoquant la complexité de la situation.
«Ce n'est pas facile de prendre la décision», a-t-il confié, avant de revenir sur les événements qui ont marqué la rencontre. «On a vu ce qu'il s'est passé sur le terrain. Chacun aura son opinion. Je pense que dans le foot, ce n'est pas possible de sortir du terrain comme ça», a-t-il déclaré.
Pour le capitaine marocain, l'essentiel reste le sentiment du devoir accompli et la fierté d'avoir défendu les couleurs nationales. «Personnellement, je sens que j'ai fait mon travail. Avec toute l'équipe, on est fier d'avoir laissé l'image du Maroc le plus haut possible. C'était notre objectif. Pour les supporters, on devait rester fiers de ce qu'on a fait et créé», a-t-il souligné.
Hakimi préfère désormais se projeter sur les prochaines échéances, notamment la CAN-2027. «On va attendre tous ensemble la décision. Et quelle que soit la décision, on doit être prêts pour la prochaine CAN, c'est le plus important maintenant», a-t-il conclu.
Commentaires (4)
a quoi bon......
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