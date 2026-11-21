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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Choc Franc Ndiago - Reug Reug : « Je le terrasse en 30 secondes », « N’oublie pas à qui tu as affaire »

​Le ton monte entre Franc Ndiago et Reug Reug à quelques mois de leur confrontation prévue le 7 février 2027. Franc Ndiago affiche une confiance totale et promet de régler le combat en seulement 30 secondes.

​« Je suis toujours sur la même dynamique. Si l'arbitre siffle, je vais attaquer Reug Reug, le battre avant de le terrasser en 30 secondes. J'ai ma ligne droite et quiconque se trouve sur mon chemin, je le percute », a-t-il déclaré lors de leur présentation officielle tenue ce vendredi 20 novembre.

​Une provocation à laquelle Reug Reug a répondu avec assurance. Le champion invite son adversaire à joindre les actes à la parole, tout en lui rappelant l'identité de son prochain rival.

​« Tu as le droit de me lancer un défi, mais n'oublie pas que tu as affaire à Reug Reug. On se connaît bien. J'attends que tu appliques ce que tu dis le 7 février 2027 », a-t-il répliqué. Avant d'ajouter : « Franc est un champion, mais il doit comprendre que je suis différent de ses précédents adversaires. Il sait de quoi je parle. »

​Les deux protagonistes sont désormais lancés dans la bataille psychologique avant leur duel du 7 février 2027.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Franc Ndiago promet de terrasser Reug Reug en 30 secondes lors de leur confrontation prévue le 7 février 2027. - Reug Reug lui répond de joindre les actes à la parole et lui rappelle à qui il a affaire. - Les deux protagonistes sont lancés dans une bataille psychologique avant leur duel.