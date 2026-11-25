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Auteur: Ousmane DICKO

il y a 49 minutes

Classement FIFA : Le Maroc perd deux places après le verdict du TAS, son record historique effacé

Le verdict du Tribunal arbitral du sport (TAS) commence déjà à produire ses effets sur le classement FIFA. Déchu de son titre de champion d’Afrique sur tapis vert, le Maroc subit également les conséquences de cette décision sur le plan comptable. Les Lions de l’Atlas perdent des points précieux et voient leur meilleur classement historique leur échapper.

Le 18 novembre dernier, le Maroc avait réalisé une performance inédite en se hissant à la 5e place mondiale, avec un total de 1 809,37 points. Une position historique pour la sélection marocaine, qui n’avait jamais atteint un tel rang depuis la création du classement FIFA. La décision du Tas lui coûte 18,02 points, faisant passer son total de 1 809,37 à 1 791,35 unités.

Le Maroc conserve toutefois une courte avance (7e) sur la Belgique, 8e avec 1 790,37 unités.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Maroc perd deux places au classement FIFA après le verdict du TAS. - Le Maroc passe de 1 809,37 à 1 791,35 points, soit une perte de 18,02 points. - Le Maroc est 7e avec 1 791,35 unités, devant la Belgique, 8e avec 1 790,37 unités.