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Auteur: Ousmane Dicko

Classement FIFA : Le Sénégal reste 18e mondial, le Maroc retrouve le top 5

Le nouveau classement FIFA, publié ce mercredi 18 novembre à l’issue de la dernière trêve internationale, confirme la stabilité du Sénégal sur la scène mondiale. Les Lions conservent leur 18e place mondiale et restent la deuxième nation africaine, derrière le Maroc, qui signe une belle progression en retrouvant le top 5 mondial.

Malgré les deux succès enregistrés lors de cette fenêtre internationale, la sélection sénégalaise ne gagne aucune position. Les hommes de Patrick Vieira restent ainsi au même rang que lors de la précédente publication, le 7 octobre. Une stabilité qui, sans doute, ne remet pas en cause leur statut parmi les meilleures équipes du football mondial. Le Sénégal demeure dans le top 20 et confirme sa place de deuxième puissance africaine.

La principale attraction de cette nouvelle mise à jour est sans conteste le Maroc. Les Lions de l’Atlas réalisent une progression de deux places pour s’installer au 5e rang mondial. Ils égalent ainsi le meilleur classement jamais atteint par une sélection africaine, une performance jusque-là réalisée par le Nigeria en avril 1994.

Au sommet de la hiérarchie mondiale, l’Espagne conserve la première place malgré sa défaite face à l’Angleterre (2-3), le 15 novembre. La Roja devance toujours l’Argentine et la France, tandis que l’Angleterre complète le podium élargi en occupant la 4e position.

Sur le continent africain, le Sénégal reste solidement accroché à la 2e place, derrière le Maroc. L’Égypte occupe le 3e rang africain avec une 26e place mondiale, devant la Côte d’Ivoire (28e), le Nigeria (30e) et l’Algérie (32e). La RD Congo (39e), le Cameroun (42e), le Mali (43e) et l’Afrique du Sud (48e) complètent le top 10 continental.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal conserve sa 18e place mondiale et reste la deuxième nation africaine derrière le Maroc. - Le Maroc gagne deux places et atteint le 5e rang mondial, égalant le meilleur classement d'une sélection africaine. - L'Espagne reste première devant l'Argentine et la France, l'Angleterre occupant la 4e position.