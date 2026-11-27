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Auteur: Babacar SENE

Compétitions interclubs africaines : La VAR désormais présente dès la phase de groupes

La CAF franchit un nouveau cap dans l’amélioration de l’arbitrage de ses compétitions interclubs. Pour la première fois, l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) sera utilisée dès la phase de groupes de la Ligue des champions et de la Coupe de la confédération.

La Confédération africaine de football (CAF) accélère la modernisation de son arbitrage. Dans un communiqué, l’instance continentale a annoncé la généralisation de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) à l’ensemble des matchs de la phase de groupes de la Ligue des champions et de la Coupe de la confédération pour la saison 2026-2027.

Une première historique dans les compétitions interclubs africaines. Jusqu’ici, cette technologie n’était utilisée qu’à partir des tours à élimination directe. Désormais, les clubs engagés dans les deux principales compétitions continentales bénéficieront de ce dispositif dès le début de la phase de groupes.

Cette nouvelle mesure entre en vigueur à l’occasion du démarrage de la phase de groupes de la Coupe de la confédération, prévu ce vendredi 27 novembre 2026. Pour la CAF, cette évolution vise à accompagner les arbitres dans leurs prises de décision et à améliorer la qualité de l’arbitrage sur le continent.

Sous l’impulsion de son président, Patrice Motsepe, la CAF entend poursuivre ses efforts en matière de modernisation. Le développement des infrastructures, l’intégration des nouvelles technologies, la formation des officiels et la professionnalisation des compétitions figurent parmi les priorités de l’organisation.

Le déploiement de la VAR dans les phases de groupes a notamment été rendu possible grâce à l’Académie VAR de la CAF. Ce programme a contribué à l’installation des équipements nécessaires ainsi qu’à la formation d’arbitres vidéo qualifiés dans les six unions zonales de l’instance africaine.

À travers des sessions de formation organisées dans les différentes zones et à l’échelle continentale, la CAF travaille également à renforcer les compétences de ses arbitres vidéo. L’objectif est d'améliorer l’harmonisation des décisions, de consolider la crédibilité de l’arbitrage africain et de favoriser un environnement compétitif plus équitable.

Cette extension de la VAR s’inscrit, selon le communiqué, dans une stratégie plus large de déploiement de la technologie dans les grandes compétitions de la CAF, notamment la CAN, la CAN féminine et les tournois interclubs.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La CAF annonce l’utilisation de la VAR dès la phase de groupes de la Ligue des champions et de la Coupe de la confédération pour la saison 2026-2027. - Jusqu’ici, la VAR n’était utilisée qu’à partir des tours à élimination directe dans les compétitions interclubs africaines. - Le déploiement a été rendu possible grâce à l’Académie VAR de la CAF, qui a permis l’installation des équipements et la formation d’arbitres vidéo dans les six unions zonales.