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Auteur: Mouhamed CAMARA

« Coup dur », « un ballon qui ne tourne pas rond » : la presse marocaine réagit au verdict du TAS

​Ce mardi, le Maroc s'est endormi groggy, avant de se réveiller ce mercredi avec la gueule de bois. L'espoir de remporter une deuxième CAN, après celle de 1976, s'est envolé à la lecture d'une sentence de 53 pages, validant le but de Pape Guèye et le score du Sénégal acquis sur la pelouse.

​Dans la presse marocaine, l'actualité fait évidemment la une de tous les médias. « Coup dur pour le football marocain », écrit Médias24, site généraliste marocain. « En donnant raison au Sénégal, le Tribunal arbitral du sport revient sur la décision de la CAF du 17 mars dernier, qui avait attribué au Maroc le titre de champion d'Afrique 2025 sur tapis vert », lit-on encore sur le même site. Médias24 ne s'arrête pas là et a ensuite interrogé l'avocat Mehdi Azzouate pour connaître les voies et moyens permettant de contester de nouveau cette victoire sénégalaise.

La robe noire a insisté sur le supposé appel téléphonique entre Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football, et l'un des juges du TAS, préconisant un recours devant le Tribunal fédéral suisse. « Ce qui revêt une importance particulière dans cette affaire, c'est que la partie marocaine a soulevé cette question avant même le prononcé de la sentence arbitrale. Si le Tribunal fédéral annule la sentence pour défaut d'impartialité de l'un des arbitres, l'affaire sera en principe renvoyée devant le TAS, qui devra statuer à nouveau avec une formation arbitrale recomposée. Le Tribunal fédéral suisse contrôle la régularité de la sentence arbitrale, mais ne se substitue pas au TAS pour trancher le fond du litige », explique Me Azzouate.

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​Le360, l'un des principaux médias marocains, s'est fendu d'une chronique intitulée : « CAN : un ballon qui ne tourne pas rond ». Dans son texte, le média regrette que la compétition se soit terminée en communiqués, alors que le Maroc avait tout mis en œuvre pour organiser « la meilleure CAN de l'histoire », en termes d'infrastructures et d'accueil. « Je l’avoue : j’ai du mal à accepter la sentence », écrit le chroniqueur marocain à l'entame de ses propos.

​Après la déception, Le360 s'est toutefois tourné vers l'avenir. Dans un autre article, le journal affirme que le verdict du TAS et cette CAN manquée ne remettent pas en cause le travail réalisé ces dernières années. « La décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), favorable au Sénégal dans le dossier de la finale de la CAN 2025, ne change rien à la trajectoire du football marocain. Cinquièmes au classement mondial de la FIFA, quarts-de-finalistes du Mondial 2026 et déjà qualifiés pour la CAN 2027, les Lions de l’Atlas ont désormais un nouvel objectif : poursuivre leur progression et aller chercher le titre continental », lit-on.

​De son côté, la chaîne de télévision Medi1TV a organisé une édition spéciale pour évoquer ce verdict du TAS avec comme invité phare le Marocain Aziz Daouda. Dès le début de l'émission, le directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme a mis les choses au point : « Le TAS a dit le droit ! »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le TAS a validé le but de Pape Guèye et le score du Sénégal, revenant sur la décision de la CAF du 17 mars attribuant le titre au Maroc. - Médias24 titre « Coup dur pour le football marocain » et évoque un possible recours devant le Tribunal fédéral suisse. - Le360 publie une chronique intitulée « CAN : un ballon qui ne tourne pas rond » et affirme que le verdict ne change rien à la trajectoire du football marocain.