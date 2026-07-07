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Auteur: Babacar SENE

il y a 1 jour

Coupe du monde 2026 : après Donald Trump, Keir Starmer aurait lui aussi pesé sur une décision de la FIFA

Les interventions politiques autour de la Coupe du Monde 2026 continuent d'alimenter les débats. Après la polémique liée à Folarin Balogun, c'est désormais le Premier ministre britannique, Keir Starmer, qui est cité dans une affaire impliquant directement la FIFA.

D'après les informations publiées par The Sun et Politico, le chef du gouvernement britannique serait intervenu avant le huitième de finale entre l'Angleterre et le Mexique afin d'empêcher une modification du calendrier du match. Face aux prévisions météorologiques défavorables à Mexico, la FIFA envisageait d'avancer de plusieurs heures le coup d'envoi de la rencontre.

Une telle décision inquiétait la Fédération anglaise, qui estimait que ce changement réduirait considérablement le temps d'adaptation des Three Lions aux conditions d'altitude de l'Estadio Azteca, perché à plus de 2 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Craignant que cette situation ne profite au Mexique, les dirigeants anglais auraient sollicité l'appui de Downing Street.

Selon les mêmes sources, le gouvernement britannique a rapidement fait part de ses réserves à la FIFA, estimant que cette modification risquait de compromettre la préparation de la sélection de Thomas Tuchel . Finalement, l'instance mondiale a choisi de conserver l'horaire initial. Le match n'a toutefois débuté qu'avec une heure de retard, un violent orage ayant contraint les organisateurs à repousser le coup d'envoi.

Ce n'est pas la première fois que Keir Starmer s'implique dans le déroulement du tournoi. Quelques jours auparavant, son gouvernement avait déjà pris une mesure exceptionnelle en autorisant les pubs du Royaume-Uni à rester ouverts jusqu'à 5 heures du matin afin de permettre aux supporters anglais de suivre les rencontres de leur équipe nationale.

Cette nouvelle révélation vient alimenter les interrogations sur l'influence croissante des responsables politiques dans les décisions entourant le Mondial 2026. Elle intervient alors que les discussions restent vives autour des révélations concernant l'intervention de Donald Trump dans le dossier de l'attaquant américain Folarin Balogun, un épisode qui a déjà suscité de nombreuses réactions.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Premier ministre britannique Keir Starmer est intervenu pour empêcher la FIFA de modifier l'horaire du huitième de finale Angleterre-Mexique, en raison de prévisions météorologiques défavorables à Mexico. - La Fédération anglaise craignait que ce changement ne réduise le temps d'adaptation des Three Lions à l'altitude de l'Estadio Azteca (2 200 mètres), ce qui aurait pu profiter au Mexique. - Le gouvernement britannique a fait part de ses réserves à la FIFA, qui a finalement maintenu l'horaire initial, bien que le match ait débuté avec une heure de retard à cause d'un violent orage.