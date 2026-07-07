News Feed
Calendar icon
Wednesday 08 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Sport

Coupe du monde 2026: drapeau brûlé par des supporters algériens, femmes et enfants agressés verbalement… l'ambassade du Maroc porte plainte après "des incidents graves et indignes"

Auteur: RMC Sport

il y a 1 jour 4869 Lectures 5 Commentaires | English
Coupe du monde 2026: drapeau brûlé par des supporters algériens, femmes et enfants agressés verbalement… l'ambassade du Maroc porte plainte après "des incidents graves et indignes"

Coupe du monde 2026: drapeau brûlé par des supporters algériens, femmes et enfants agressés verbalement… l'ambassade du Maroc porte plainte après "des incidents graves et indignes"

Comme le montrent des images largement relayées sur les réseaux sociaux, des supporters algériens ont brûlé un drapeau du Maroc dans le quartier des Quatre-Chemins, en Seine-Saint-Denis. Au même endroit, des femmes portant le maillot des Lions de l'Atlas, accompagnées d'enfants en bas âge, ont été prises à partie verbalement.

L'Ambassade du Maroc ne voulait pas laisser passer ça. Alors que les images de supporters algériens ont fait le tour des réseaux sociaux ces dernières heures, la représentation diplomatique marocaine est montée au créneau ce lundi en portant plainte pour "outrage au drapeau et incitation à la haine".

Les faits sont survenus samedi, au soir de la victoire du Maroc face au Canada en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 (3-0), dans le quartier des Quatre-Chemins, à cheval sur les communes d'Aubervilliers et Pantin (Seine-Saint-Denis).

"Plusieurs éléments, documentés et authentifiés, montrent le drapeau du Royaume du Maroc arraché, brûlé et déchiré publiquement par des individus scandant des slogans indiquant leur origine algérienne", détaille l'ambassade du Maroc dans un communiqué publié lundi.

Appel au calme

"Par ailleurs, d’autres documents-vidéos montrent que des femmes arborant le maillot de l’équipe nationale marocaine de football, accompagnées d’enfants en bas âge, ont été victimes d’agressions verbales et de tentatives d’intimidation par les mêmes individus", poursuit l'ambassade du Maroc.

Alors que des vidéos de supporters souhaitant se venger de supporters algériens ont été diffusées sur les réseaux sociaux, l'ambassade du Maroc conclut avec un appel au calme: "Les célébrations sportives doivent demeurer des moments de joie, de rassemblement et de respect mutuel. Elles ne sauraient en aucun cas être instrumentalisées et manipulées ou servir de prétexte à des insultes, provocations, violences verbales, dégradations ou comportements de haine visant une communauté, une nationalité ou les symboles d’un État."

Jeudi, la sélection marocaine défie l'équipe de France en quarts de finale de cette Coupe du monde 2026. Le coup d'envoi sera donné à Foxborough, dans la banlieue de Boston, à 22h (heure française).

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L'ambassade du Maroc a porté plainte pour "outrage au drapeau et incitation à la haine" après que des supporters algériens ont brûlé un drapeau marocain en Seine-Saint-Denis samedi. - Des femmes portant le maillot marocain et des enfants en bas âge ont été victimes d'agressions verbales et de tentatives d'intimidation par les mêmes individus. - L'ambassade appelle au calme, soulignant que les célébrations sportives ne doivent pas être instrumentalisées pour des actes de haine.
Auteur: RMC Sport
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
Tags

Articles connexes

Commentaires (5)

Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Révision Constitutionnelle : Le Chef De L'État Saisit Les 7 Sages Pour Faire Annuler Le Vote De L'assemblée Nationale
    Politique il y a 20 heures
  2. Post image
    2
    Plainte D’un Ancien Lion : Amara Traoré Arrêté
    Justice il y a 5 heures
  3. Post image
    3
    Révision Constitutionnelle : La Riposte De Pastef Suite Au Recours De Diomaye Faye
    Politique il y a 11 heures
  4. Post image
    4
    Pape Guèye Sort Encore Du Silence : « Chaque Décision Que J’ai Pu Prendre Récemment… »
    Sport il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Vente De Cartes De Membre De Pastef Interrompue Par Les Forces De L’ordre à Fann-point E : Le Clpc Crie à « L’entrave »
    Politique il y a 23 heures
  6. Post image
    6
    Mondial 2026 : Hossam Hassan Crie Au Scandale Après Égypte-argentine
    Sport il y a 16 heures
  7. Post image
    7
    Assemblée Nationale : Les Suppléants De Ousmane Sonko Et Amadou Bâ Repartent Avec De Gros Avantages
    Politique il y a 3 heures
  8. Post image
    8
    Boycott : Pape Guèye Dans Le Collimateur De La Fsf
    Sport il y a 6 heures
  9. Post image
    9
    Révision Constitutionnelle : Pourquoi Le Vote De L’assemblée Nationale Pourrait être Annulé
    Justice il y a 2 heures
  10. Post image
    10
    Scandale à Rufisque : Un Professeur De Maths Embrasse Une élève De 15 Ans En Pleine Salle De Classe
    Societe il y a 13 heures

NÉCROLOGIE

Hamédine Racine GUISSÉ
HommageHamédine Racine GUISSÉDate de Deces: 30 mai, 2022🤲 3 prières · 💬 1 condoléance🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances