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Auteur: RMC Sport

il y a 1 jour

Coupe du monde 2026: drapeau brûlé par des supporters algériens, femmes et enfants agressés verbalement… l'ambassade du Maroc porte plainte après "des incidents graves et indignes"

Comme le montrent des images largement relayées sur les réseaux sociaux, des supporters algériens ont brûlé un drapeau du Maroc dans le quartier des Quatre-Chemins, en Seine-Saint-Denis. Au même endroit, des femmes portant le maillot des Lions de l'Atlas, accompagnées d'enfants en bas âge, ont été prises à partie verbalement.

L'Ambassade du Maroc ne voulait pas laisser passer ça. Alors que les images de supporters algériens ont fait le tour des réseaux sociaux ces dernières heures, la représentation diplomatique marocaine est montée au créneau ce lundi en portant plainte pour "outrage au drapeau et incitation à la haine".

Les faits sont survenus samedi, au soir de la victoire du Maroc face au Canada en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 (3-0), dans le quartier des Quatre-Chemins, à cheval sur les communes d'Aubervilliers et Pantin (Seine-Saint-Denis).

"Plusieurs éléments, documentés et authentifiés, montrent le drapeau du Royaume du Maroc arraché, brûlé et déchiré publiquement par des individus scandant des slogans indiquant leur origine algérienne", détaille l'ambassade du Maroc dans un communiqué publié lundi.

Appel au calme

"Par ailleurs, d’autres documents-vidéos montrent que des femmes arborant le maillot de l’équipe nationale marocaine de football, accompagnées d’enfants en bas âge, ont été victimes d’agressions verbales et de tentatives d’intimidation par les mêmes individus", poursuit l'ambassade du Maroc.

Alors que des vidéos de supporters souhaitant se venger de supporters algériens ont été diffusées sur les réseaux sociaux, l'ambassade du Maroc conclut avec un appel au calme: "Les célébrations sportives doivent demeurer des moments de joie, de rassemblement et de respect mutuel. Elles ne sauraient en aucun cas être instrumentalisées et manipulées ou servir de prétexte à des insultes, provocations, violences verbales, dégradations ou comportements de haine visant une communauté, une nationalité ou les symboles d’un État."

Jeudi, la sélection marocaine défie l'équipe de France en quarts de finale de cette Coupe du monde 2026. Le coup d'envoi sera donné à Foxborough, dans la banlieue de Boston, à 22h (heure française).

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'ambassade du Maroc a porté plainte pour "outrage au drapeau et incitation à la haine" après que des supporters algériens ont brûlé un drapeau marocain en Seine-Saint-Denis samedi. - Des femmes portant le maillot marocain et des enfants en bas âge ont été victimes d'agressions verbales et de tentatives d'intimidation par les mêmes individus. - L'ambassade appelle au calme, soulignant que les célébrations sportives ne doivent pas être instrumentalisées pour des actes de haine.