News Feed
Calendar icon
Wednesday 08 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Sport

Coupe du monde 2026 : Haaland assomme le Brésil et envoie la Norvège en quart de finale

Auteur: Babacar SENE

il y a 2 jours 5601 Lectures 10 Commentaires | English
Coupe du monde 2026 : Haaland assomme le Brésil et envoie la Norvège en quart de finale

Coupe du monde 2026 : Haaland assomme le Brésil et envoie la Norvège en quart de finale

La première grande surprise de la Coupe du monde 2026 est venue de la Norvège. Portés par un Erling Haaland décisif et un Ørjan Nyland exceptionnel, les Scandinaves ont créé l'exploit en éliminant le Brésil (2-1) pour se qualifier en quarts de finale.

C'est la première grosse sensation de la Coupe du monde 2026. La Norvège vient d'éliminer le Brésil, quintuple champion du monde, sur le score de 2-1.

Pourtant, le Brésil, dominateur techniquement, s'est procuré les meilleures occasions. Dès la 12e minute, Matheus Cunha obtient un penalty après une faute de Kristoffer Ajer. Mais Bruno Guimarães, chargé de le tirer, bute sur l'excellent gardien norvégien Ørjan Nyland.

Malgré ce penalty manqué, le Brésil continue de dominer la rencontre. Le portier norvégien multiplie les parades décisives et maintient son équipe à flot. En seconde période, la Seleção poursuit sur le même rythme et monopolise le ballon, mais manque de réussite face à un Ørjan Nyland en état de grâce, auteur d'interventions exceptionnelles.

À force de gâcher des occasions, le Brésil s'expose aux contre-attaques norvégiennes. Et à la 79e minute, sur un contre parfaitement mené, Andreas Schjelderup adresse un centre précis à Erling Haaland, qui domine dans les airs Gabriel Magalhães pour catapulter le ballon au fond des filets.

Dix minutes plus tard, le "Cyborg" assomme définitivement le Brésil en inscrivant un deuxième but d'une frappe du pied gauche (89e). Malgré la réduction du score de Neymar sur penalty dans le temps additionnel (90+7), la Norvège crée l'immense sensation de ce Mondial 2026 en éliminant le Brésil et en se qualifiant pour les quarts de finale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- La Norvège élimine le Brésil (2-1) et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026. - Erling Haaland inscrit un doublé (79e, 89e), tandis que le gardien Ørjan Nyland réalise des arrêts décisifs, dont un penalty de Bruno Guimarães. - Neymar réduit l'écart sur penalty dans le temps additionnel (90+7), mais ne peut empêcher l'élimination du Brésil.
Auteur: Babacar SENE
Publié le: Dimanche 05 Juillet 2026
Tags

Articles connexes

Commentaires (10)

Trier par :
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer
  • image
    Lo ⭐ Top commentaire il y a 2 jours
    Le Sénégal était véritablement dans le groupe de la mort.
  • image
    mustapha hihihihih il y a 2 jours
    non le senegal est " mort "
  • image
    Oui il y a 2 jours
    Oui, tu as raison. Et dire que les Français ont mis 4 buts à la Norvège...
  • image
    réalité footballistique il y a 2 jours
    @Oui  france, argentine c est au dela du reste du monde meme si par nature le foot est imprévisible et tout est possible. c est unique dans histoire du foot davoir 2 équipes dun tel niveau en meme temps. viennent ensuite les équipes tres fortes comme portugal, angleterre, espagne, normalement le bresil qui peuvent les challenger. vient ensuite le reste du monde et les norvégiens sont dans le haut de ce groupe et ils ont réussi à challenger le brésil
  • image
    DEUGBI il y a 2 jours
    La sortie du bresil n'est pas une surprise. Il n'ont jamais intégré le fait qu'il fallait relever le défi de la résurrection. L'arrogance de leur foot montre qu'ils sont encore sous l'emprise du renom du "grand brésil" alors qu'il n'en est rien. Apparemment Ancelloti n'a pas suscité un esprit guerrier de RECONQUETE. Au contraire, il a tué la vivacité et la créativité du brésilien. Dommage, il faut quand même y croire mais seul le travail paye.
  • image
    zoukana il y a 2 jours
    le Sénégal était vraiment dans le groupe de la mort..sans oublier toute la merde qui entourait notre équipe nationale c est a dire la fédération
  • image
    mbidou45 il y a 2 jours
    .....et ainsi, Neymar sur qui le monde du football avait placé un grand espoir , termine sa carrière sur la pointe des pieds : aucun trophée majeur avec l'équipe nationale du Brésil ou du moins, aucun ballon d'or. Triste pour lui.
  • image
    non mbidou il y a 2 jours
    Neymar a remporté les J.O 2016
  • image
    mustapha hihihihih il y a 2 jours
    ah les européens et le foot , c'est dur
  • image
    dit il y a 2 jours
    Dieu n'aime pas l'injustice.Laisser Jao Pédro attaquant Chelsea et amener Neymar pour du buzz médiatique et voilà le résultat. de toute facon ce Brésil n'avait pas une équipe.

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Révision Constitutionnelle : Le Chef De L'État Saisit Les 7 Sages Pour Faire Annuler Le Vote De L'assemblée Nationale
    Politique il y a 20 heures
  2. Post image
    2
    Plainte D’un Ancien Lion : Amara Traoré Arrêté
    Justice il y a 5 heures
  3. Post image
    3
    Révision Constitutionnelle : La Riposte De Pastef Suite Au Recours De Diomaye Faye
    Politique il y a 11 heures
  4. Post image
    4
    Pape Guèye Sort Encore Du Silence : « Chaque Décision Que J’ai Pu Prendre Récemment… »
    Sport il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Vente De Cartes De Membre De Pastef Interrompue Par Les Forces De L’ordre à Fann-point E : Le Clpc Crie à « L’entrave »
    Politique il y a 23 heures
  6. Post image
    6
    Mondial 2026 : Hossam Hassan Crie Au Scandale Après Égypte-argentine
    Sport il y a 16 heures
  7. Post image
    7
    Assemblée Nationale : Les Suppléants De Ousmane Sonko Et Amadou Bâ Repartent Avec De Gros Avantages
    Politique il y a 3 heures
  8. Post image
    8
    Boycott : Pape Guèye Dans Le Collimateur De La Fsf
    Sport il y a 6 heures
  9. Post image
    9
    Révision Constitutionnelle : Pourquoi Le Vote De L’assemblée Nationale Pourrait être Annulé
    Justice il y a 2 heures
  10. Post image
    10
    Scandale à Rufisque : Un Professeur De Maths Embrasse Une élève De 15 Ans En Pleine Salle De Classe
    Societe il y a 13 heures

NÉCROLOGIE

Hamédine Racine GUISSÉ
HommageHamédine Racine GUISSÉDate de Deces: 30 mai, 2022🤲 3 prières · 💬 1 condoléance🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances