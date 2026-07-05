Coupe du monde 2026 : Haaland assomme le Brésil et envoie la Norvège en quart de finale
La première grande surprise de la Coupe du monde 2026 est venue de la Norvège. Portés par un Erling Haaland décisif et un Ørjan Nyland exceptionnel, les Scandinaves ont créé l'exploit en éliminant le Brésil (2-1) pour se qualifier en quarts de finale.
C'est la première grosse sensation de la Coupe du monde 2026. La Norvège vient d'éliminer le Brésil, quintuple champion du monde, sur le score de 2-1.
Pourtant, le Brésil, dominateur techniquement, s'est procuré les meilleures occasions. Dès la 12e minute, Matheus Cunha obtient un penalty après une faute de Kristoffer Ajer. Mais Bruno Guimarães, chargé de le tirer, bute sur l'excellent gardien norvégien Ørjan Nyland.
Malgré ce penalty manqué, le Brésil continue de dominer la rencontre. Le portier norvégien multiplie les parades décisives et maintient son équipe à flot. En seconde période, la Seleção poursuit sur le même rythme et monopolise le ballon, mais manque de réussite face à un Ørjan Nyland en état de grâce, auteur d'interventions exceptionnelles.
À force de gâcher des occasions, le Brésil s'expose aux contre-attaques norvégiennes. Et à la 79e minute, sur un contre parfaitement mené, Andreas Schjelderup adresse un centre précis à Erling Haaland, qui domine dans les airs Gabriel Magalhães pour catapulter le ballon au fond des filets.
Dix minutes plus tard, le "Cyborg" assomme définitivement le Brésil en inscrivant un deuxième but d'une frappe du pied gauche (89e). Malgré la réduction du score de Neymar sur penalty dans le temps additionnel (90+7), la Norvège crée l'immense sensation de ce Mondial 2026 en éliminant le Brésil et en se qualifiant pour les quarts de finale.
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