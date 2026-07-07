News Feed
Calendar icon
Wednesday 08 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Sport

Coupe du monde 2026 : L’Argentine renverse l’Égypte dans un match spectaculaire

Auteur: Babacar SENE

il y a 17 heures 5200 Lectures 18 Commentaires | English
Coupe du monde 2026 : L’Argentine renverse l’Égypte dans un match spectaculaire

Coupe du monde 2026 : L’Argentine renverse l’Égypte dans un match spectaculaire

L’Argentine sera bien au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Menés 2-0, les champions du monde en titre ont réussi à renverser une solide équipe d’Égypte au terme d’une rencontre spectaculaire, remportée sur le score de 3-2.

Sans complexe, les Égyptiens ont rapidement pris les devants. Monté aux avant-postes, Yasser Ibrahim a ouvert le score de la tête sur un excellent centre de Mohamed Atteya (15e, 1-0).

Piquée au vif, l’Argentine a immédiatement réagi. Lancé en profondeur, Nicolás Tagliafico a obtenu un penalty après une faute d’un défenseur égyptien. Chargé de le transformer, Lionel Messi a toutefois vu sa tentative repoussée par le gardien égyptien Mostafa Shoubeir (21e). Le capitaine argentin a ensuite manqué de réussite puisqu’il a trouvé le poteau sur un superbe coup franc dix minutes plus tard (31e).

Solides défensivement, les partenaires de Mohamed Salah ont résisté aux assauts argentins et ont conservé leur avantage jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, l’Argentine a intensifié la pression, mais c’est encore l’Égypte qui s’est montrée la plus dangereuse. Mostafa Ziko croyait même avoir fait le break en inscrivant un superbe but. Après intervention de la VAR, la réalisation a finalement été annulée pour une faute préalable sur un joueur argentin (59e).

Les Pharaons n’ont toutefois pas tardé à faire le break. Profitant d’une contre-attaque parfaitement menée par Mohamed Salah, l’Égypte a inscrit un deuxième but à la 67e mn pour mener 2-0.

Les Égyptiens pensaient alors avoir fait le plus difficile. Mais c’était sans compter sur la détermination des partenaires de Lionel Messi.  À la 79e mn, Cristian Romero a sonné la révolte argentine en reprenant de la tête un centre précis de Lionel Messi. 

Cinq minutes plus tard, le capitaine de l’Albiceleste a profité d’un mauvais renvoi de la défense égyptienne pour égaliser (84e), déclenchant l’enthousiasme des nombreux supporters argentins présents dans les tribunes.

Totalement sonnée par ce retour spectaculaire, l’Égypte a fini par céder dans le temps additionnel. Sur une contre-attaque, Lautaro Martínez a débordé sur le côté droit avant d’adresser un centre parfait à Enzo Fernández, qui a crucifié Shoubeir d’une tête à bout portant (90+4e).

Grâce à ce scénario renversant, l’Argentine s’impose 3-2 face à l’Égypte et valide son billet pour les quarts de finale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L'Argentine, menée 2-0, a renversé l'Égypte 3-2 pour se qualifier en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. - Lionel Messi a vu son penalty repoussé (21e) et a touché le poteau sur coup franc (31e) avant d'égaliser à la 84e minute. - Enzo Fernández a inscrit le but décisif de la tête à la 90+4e minute sur un centre de Lautaro Martínez.
Auteur: Babacar SENE
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
Tags

Articles connexes

Commentaires (18)

Trier par :
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer
  • image
    Lo ⭐ Top commentaire il y a 17 heures
    Encore une équipe africaine qui ne sait pas gérer les fins de match.
  • image
    Défenseur il y a 17 heures
    C'est triste pour l'Afrique ! Les fautes commises contre les africains ne se sifflent plus . Ils nous ont leurré ! Le Sénégal en était victime lors de ses premiers matchs , personne ne dit rien, puis les autres au milieu de la compétition.
  • image
    Nous les larbins il y a 17 heures
    Notre fédération et la CAF ont déjà annoncé qu'ils supportent Infantino pour les prochaines élections. Nous méritons quoiqu'il nous arrive!
  • image
    Cx cx il y a 17 heures
    Décidé les décisions arbitrales sont à géométrie variable selon la puissance de son nom dans le football. C'est triste. Ils vont finir par tuer le football. Je suis dégoûté.
  • image
    Dio Bandit bi il y a 17 heures
    Le foot est déjà mort.
  • image
    Toto il y a 16 heures
    Non aucune mauvaise décision de l'arbitre. La meilleure équipe a gagné.
  • image
    Gor jom il y a 17 heures
    Remontada, le syndrome sénégalais se répéte !!! À 15 mn 2 á 0. Finalement 2 á 3.😢
  • image
    nimporte koi il y a 17 heures
    L'arbitre francais etait plus spectaculaire que le match. I will stop waisting my time and my money on sports
  • image
    Me il y a 16 heures
    Ni l'Argentine, Ni la France ne perdront jusqu'en final. c'est deja arrange. Ce match est est replay de notre dernier match. Malgre le vol contre L'Egypte, Messi n'etait pas pret de perdre, j'ai toujours preferre Ronaldo mais Messi est meilleur. Il s'est battu pour marquer et faire marquer et repondre present qd on a besoin de lui ce qui a manque a notre Sadio Mane. Physiquement il est pret aussi a 39 ans,
  • image
    Corruption il y a 17 heures
    Une coruption Arbitrale en plein match...
  • image
    Senegalais il y a 17 heures
    Tous les entraineurs Africains doivent prendre le cours Comment gerer un score?
  • image
    Xup il y a 16 heures
    Malgré tou mê favori reste lespagne et langletère.
  • image
    Senegalais il y a 17 heures
    Un noir diriger la FIFA?
  • image
    Défenseur il y a 17 heures
    Vous n'avez rien compris ! Motsepé se croît être le successeur d'enfantino. Donc il va tout sacrifier pour ça.
  • image
    Business il y a 17 heures
    Foot business

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Révision Constitutionnelle : Le Chef De L'État Saisit Les 7 Sages Pour Faire Annuler Le Vote De L'assemblée Nationale
    Politique il y a 20 heures
  2. Post image
    2
    Plainte D’un Ancien Lion : Amara Traoré Arrêté
    Justice il y a 5 heures
  3. Post image
    3
    Révision Constitutionnelle : La Riposte De Pastef Suite Au Recours De Diomaye Faye
    Politique il y a 11 heures
  4. Post image
    4
    Pape Guèye Sort Encore Du Silence : « Chaque Décision Que J’ai Pu Prendre Récemment… »
    Sport il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Vente De Cartes De Membre De Pastef Interrompue Par Les Forces De L’ordre à Fann-point E : Le Clpc Crie à « L’entrave »
    Politique il y a 22 heures
  6. Post image
    6
    Mondial 2026 : Hossam Hassan Crie Au Scandale Après Égypte-argentine
    Sport il y a 15 heures
  7. Post image
    7
    Assemblée Nationale : Les Suppléants De Ousmane Sonko Et Amadou Bâ Repartent Avec De Gros Avantages
    Politique il y a 3 heures
  8. Post image
    8
    Boycott : Pape Guèye Dans Le Collimateur De La Fsf
    Sport il y a 5 heures
  9. Post image
    9
    Révision Constitutionnelle : Pourquoi Le Vote De L’assemblée Nationale Pourrait être Annulé
    Justice il y a 2 heures
  10. Post image
    10
    Scandale à Rufisque : Un Professeur De Maths Embrasse Une élève De 15 Ans En Pleine Salle De Classe
    Societe il y a 12 heures

NÉCROLOGIE

Pape Alioune Dieng
HommagePape Alioune DiengDate de Deces: 19 mai, 2022🤲 2 prières · 💬 1 condoléance🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances