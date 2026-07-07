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Auteur: Babacar SENE

il y a 17 heures

Coupe du monde 2026 : L’Argentine renverse l’Égypte dans un match spectaculaire

L’Argentine sera bien au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Menés 2-0, les champions du monde en titre ont réussi à renverser une solide équipe d’Égypte au terme d’une rencontre spectaculaire, remportée sur le score de 3-2.

Sans complexe, les Égyptiens ont rapidement pris les devants. Monté aux avant-postes, Yasser Ibrahim a ouvert le score de la tête sur un excellent centre de Mohamed Atteya (15e, 1-0).

Piquée au vif, l’Argentine a immédiatement réagi. Lancé en profondeur, Nicolás Tagliafico a obtenu un penalty après une faute d’un défenseur égyptien. Chargé de le transformer, Lionel Messi a toutefois vu sa tentative repoussée par le gardien égyptien Mostafa Shoubeir (21e). Le capitaine argentin a ensuite manqué de réussite puisqu’il a trouvé le poteau sur un superbe coup franc dix minutes plus tard (31e).

Solides défensivement, les partenaires de Mohamed Salah ont résisté aux assauts argentins et ont conservé leur avantage jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, l’Argentine a intensifié la pression, mais c’est encore l’Égypte qui s’est montrée la plus dangereuse. Mostafa Ziko croyait même avoir fait le break en inscrivant un superbe but. Après intervention de la VAR, la réalisation a finalement été annulée pour une faute préalable sur un joueur argentin (59e).

Les Pharaons n’ont toutefois pas tardé à faire le break. Profitant d’une contre-attaque parfaitement menée par Mohamed Salah, l’Égypte a inscrit un deuxième but à la 67e mn pour mener 2-0.

Les Égyptiens pensaient alors avoir fait le plus difficile. Mais c’était sans compter sur la détermination des partenaires de Lionel Messi. À la 79e mn, Cristian Romero a sonné la révolte argentine en reprenant de la tête un centre précis de Lionel Messi.

Cinq minutes plus tard, le capitaine de l’Albiceleste a profité d’un mauvais renvoi de la défense égyptienne pour égaliser (84e), déclenchant l’enthousiasme des nombreux supporters argentins présents dans les tribunes.

Totalement sonnée par ce retour spectaculaire, l’Égypte a fini par céder dans le temps additionnel. Sur une contre-attaque, Lautaro Martínez a débordé sur le côté droit avant d’adresser un centre parfait à Enzo Fernández, qui a crucifié Shoubeir d’une tête à bout portant (90+4e).

Grâce à ce scénario renversant, l’Argentine s’impose 3-2 face à l’Égypte et valide son billet pour les quarts de finale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'Argentine, menée 2-0, a renversé l'Égypte 3-2 pour se qualifier en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. - Lionel Messi a vu son penalty repoussé (21e) et a touché le poteau sur coup franc (31e) avant d'égaliser à la 84e minute. - Enzo Fernández a inscrit le but décisif de la tête à la 90+4e minute sur un centre de Lautaro Martínez.