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Sport

Coupe du monde 2026 : le Brésil, une incroyable série noire qui fait mal

Auteur: Babacar SENE

il y a 2 jours 4291 Lectures 13 Commentaires | English
Coupe du monde 2026 : le Brésil, une incroyable série noire qui fait mal

Coupe du monde 2026 : le Brésil, une incroyable série noire qui fait mal

Le cauchemar du Brésil face aux sélections européennes se poursuit en Coupe du monde. Battue par la Norvège (2-1) en huitièmes de finale de l'édition 2026, la Seleção a une nouvelle fois quitté la compétition prématurément, tout en établissant une statistique aussi rare qu'inquiétante.

Avec cette défaite, le quintuple champion du monde devient la première nation de l'histoire à être éliminée six fois d'affilée en phase à élimination directe d'une Coupe du monde par des équipes appartenant à une même confédération, en l'occurrence l'Europe.

Cette série noire remonte à la Coupe du monde 2006. Cette année-là, le Brésil avait été sorti en quarts de finale par la France (1-0). Quatre ans plus tard, en Afrique du Sud, les Auriverde avaient encore cédé face aux Pays-Bas (2-1), malgré une ouverture du score.

Le scénario s'est ensuite aggravé en 2014 avec l'humiliation historique subie à domicile contre l'Allemagne (7-1) en demi-finale, l'une des plus lourdes défaites de l'histoire du football brésilien. En 2018, c'est la Belgique qui avait mis fin au parcours brésilien en quarts de finale (2-1).

Lors du Mondial 2022, la Croatie avait également brisé les rêves de la Seleção en quarts de finale après une séance de tirs au but (1-1, 4-2 t.a.b.). Enfin, en 2026, la Norvège est venue ajouter son nom à cette longue liste en s'imposant 2-1 en huitièmes de finale.

Malgré un vivier de talents toujours impressionnant et le statut de nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe du monde avec cinq sacres, le Brésil peine désormais à franchir les grands rendez-vous face aux représentants européens. Cette nouvelle désillusion relance les interrogations sur la capacité de la Seleção à retrouver son lustre d'antan et à mettre un terme à une série qui s'inscrit désormais parmi les plus marquantes de l'histoire du tournoi.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le Brésil a été éliminé par la Norvège (2-1) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. - C'est la sixième fois consécutive que la Seleção est éliminée en phase à élimination directe par une équipe européenne, une première dans l'histoire du tournoi. - Cette série noire a débuté en 2006 avec une défaite contre la France, suivie par les Pays-Bas (2010), l'Allemagne (2014), la Belgique (2018), la Croatie (2022) et la Norvège (2026).
Auteur: Babacar SENE
Publié le: Dimanche 05 Juillet 2026
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Commentaires (13)

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    mbidou45 il y a 2 jours
    Depuis que le football brésilien est devenu trop " européen " , le Brésil peine a retrouver son lustre d'antan.
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    Zookeeper il y a 2 jours
    J’attends maintenant que tous ceux qui réclament la tête de pape Thiaw viennent dire que Ancelloti xamoul dara. Celui qui est le moins susceptible de faire les erreurs de ette coupe du monde, c'est Pape Thiaw. Faut déjà le mettre dans de bonnes conditions et le laisser travailler.
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    Zookeeper il y a 2 jours
    @Zookeeper   Un jeune ingénieur avait fait perdre à son employeur des centaines de milliers de dollars à son employeur à cause d’une erreur technique. Au lieu de le virer immédiatement, son supérieur lui a demandé d’apprendre de cette erreur et de s'assurer que plus personne ne referait la même erreur.
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    chungmaya il y a 2 jours
    le Mythe du football Norvégien est une blague ! toutes les équipes ayant perdu face a la Norvège étaient mal préparées ! ils ont perdu face a une équipe de France qui n'a eu besoin que de quelques opportunités pour les écraser alors qu'elle même ne brille pas du tout cette année sauf devant des équipes faibles au coaching catastrophique ! Pour le Brésil, ils ont très mal géré ce match, ni qu'ils s'y sont préparé on dirait ! tout le monde s'attendait ce que cette séléction brésilienne renvoie les vikings chez eux en pleurant, mais c'est pas arrivé, car les brésiliens ne sont pas toujours sérieux il faut dire ! ça fait mal au foot et ça fait mal au coeur !
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    Zookeeper il y a 2 jours
    La Norvège a vraisemblablement joué avec un équipe B contre la France. Il y avait 10 changements par rapport à l'équipe qui a battu le Sénégal. Mais je t'accorde qu’elle était largement prenable
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    Badou il y a 2 jours
    espérons que le Sénégal ne va pas imiter cette série après l'Angleterre et la Belgique. On a du mal avec les équipes européennes
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    Ok Bye il y a 2 jours
    C’est bon Bresil ak Alemagne danio wara bayi nienene gni moss tamit
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    @Ok Bye il y a 2 jours
    Donc vous voyez que ce n' est pas qu' une équipe qui a eu dans le passé des coupes se tape un sorcier blanc qu' elle sera championne du monde. Vive l'afrique
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    Pouneybi il y a 2 jours
    Pourtant je leur avais demander de marquer le pouney à la culotte. Ce gars est un monstre. 😢😢
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    Couilles molles il y a 2 jours
    Trop efféminés pour jouer aux foot! En dehors de Vinicus, trouver un vrai mec dans cette équipe? Pas facile!
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    mustapha hihihihih il y a 2 jours
    une petite équipe ce brésil avec des pleureuses....hahahahahaha
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    Moussa Diop il y a 2 jours
    je l'avais pronostiqué dès le recrutement de Ancelooti dont le style et la philosophie de jeu ne collent pas avec le standard bésilien . C 'est Guardiola qui incarnait mieux le modèle brésilien . On a vu un brésil trop poussif , occupé le plus souvent à densifier son milieu terrain pour se projeter avec des contres . Je voyais mal le brésil réussir dans ce style . Ceux qui disent que le football brésilien s'est dénaturé n'ont pas eu tort .Ancelloti est très expérimenté mais son approche ne fait pas bon ménage avec le football brésilien

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