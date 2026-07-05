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Auteur: Babacar SENE

il y a 2 jours

Coupe du monde 2026 : le Brésil, une incroyable série noire qui fait mal

Le cauchemar du Brésil face aux sélections européennes se poursuit en Coupe du monde. Battue par la Norvège (2-1) en huitièmes de finale de l'édition 2026, la Seleção a une nouvelle fois quitté la compétition prématurément, tout en établissant une statistique aussi rare qu'inquiétante.

Avec cette défaite, le quintuple champion du monde devient la première nation de l'histoire à être éliminée six fois d'affilée en phase à élimination directe d'une Coupe du monde par des équipes appartenant à une même confédération, en l'occurrence l'Europe.

Cette série noire remonte à la Coupe du monde 2006. Cette année-là, le Brésil avait été sorti en quarts de finale par la France (1-0). Quatre ans plus tard, en Afrique du Sud, les Auriverde avaient encore cédé face aux Pays-Bas (2-1), malgré une ouverture du score.

Le scénario s'est ensuite aggravé en 2014 avec l'humiliation historique subie à domicile contre l'Allemagne (7-1) en demi-finale, l'une des plus lourdes défaites de l'histoire du football brésilien. En 2018, c'est la Belgique qui avait mis fin au parcours brésilien en quarts de finale (2-1).

Lors du Mondial 2022, la Croatie avait également brisé les rêves de la Seleção en quarts de finale après une séance de tirs au but (1-1, 4-2 t.a.b.). Enfin, en 2026, la Norvège est venue ajouter son nom à cette longue liste en s'imposant 2-1 en huitièmes de finale.

Malgré un vivier de talents toujours impressionnant et le statut de nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe du monde avec cinq sacres, le Brésil peine désormais à franchir les grands rendez-vous face aux représentants européens. Cette nouvelle désillusion relance les interrogations sur la capacité de la Seleção à retrouver son lustre d'antan et à mettre un terme à une série qui s'inscrit désormais parmi les plus marquantes de l'histoire du tournoi.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Brésil a été éliminé par la Norvège (2-1) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. - C'est la sixième fois consécutive que la Seleção est éliminée en phase à élimination directe par une équipe européenne, une première dans l'histoire du tournoi. - Cette série noire a débuté en 2006 avec une défaite contre la France, suivie par les Pays-Bas (2010), l'Allemagne (2014), la Belgique (2018), la Croatie (2022) et la Norvège (2026).