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Auteur: RMC Sport

il y a 1 jour

Coupe du monde 2026: le gros chambrage des Belges qui ont fêté le but de Lukaku avec la "Trump Dance"

Auteur du dernier but de la large victoire de la Belgique contre les Etats-Unis (4-1) en 8e de finale de la Coupe du monde, Romelu Lukaku a repris la "Dance Trump" avec ses partenaires comme un pied de nez au président américain qui a exigé l'annulation du carton rouge de Folarin Balogun.

Non, ils n'ont pas aimé le passe-droit accordé au pays co-organisateur. Après leur large victoire contre les Etats-Unis (4-1) lundi en 8e de finale de la Coupe du monde, les joueurs belges ont reconnu avoir été offensés par l'annulation du carton rouge de Folarin Balogun après l'intervention de Donald Trump auprès de la Fifa. Alors, les Diables Rouges ne sont pas privés de chambrer le président américain en fin de rencontre.

"Nous avons puni le manque de respect des Américains"

Ils ont ainsi célébré le quatrième but inscrit par Romelu Lukaku en reprenant la "Trump Dance", ces pas de danse devenus célèbres pendant la dernière campagne présidentielle. Les coéquipiers de Kevin De Bruyne ont éxécuté un petit mouvement de hanche en activant les bras de l'avant vers l'arrière avec les visages hilares. Plusieurs sportifs américains, bien souvent pro-trumpistes, avaient repris cette danse de leur président dans les mois qui avaient suivi sa réélection. Celle des joueurs belges étaient plus un pied de nez à son ingérence auprès de la Fifa pour permettre à Balogun de jouer malgré son exclusion lors du match précédent contre la Bosnie-Herzégovine.

Lundi, le président Trump a assuré "vraiment bien, VRAIMENT bien" connaître le sport et que selon lui l'intervention de Folarin Balogun n'était même pas "une faute" selon les propos relayés par des reporters présents lors de son passage devant les médias. "Je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne pensais pas que ça voulait dire grand-chose", avait-il ajouté.

Blanchi de toute sanction, Folarin Balogun était titulaire mais est passé à côté de son match. A l'issue de la rencontre, plusieurs joueurs belges ont déploré ce manque d'équité à l'instar du très expérimenté gardien Thibaut Courtois. "Nous avons puni le manque de respect dont les Américains ont fait preuve à notre égard ces derniers jours", a lancé le joueur du Real Madrid. "On a eu une réunion avec le groupe et on s'est dit qu'on n'avait aucune excuse, qu'il joue ou pas", a révélé le capitaine Youri Tielemans.

Au prochain tour, la Belgique affrontera l'Espagne en quart de finale, vendredi (21h) à Los Angeles.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les joueurs belges ont célébré le but de Romelu Lukaku en imitant la "Trump Dance" pour chambrer Donald Trump. - Le président américain avait exigé l'annulation du carton rouge de Folarin Balogun, ce qui a offensé les Belges. - Thibaut Courtois a déclaré que son équipe a "puni le manque de respect" des Américains.