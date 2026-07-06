Coupe du monde 2026 : le huitième de finale Mexique–Angleterre repoussé en raison des intempéries
Le huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l’Angleterre ne débutera pas à l’heure prévue. La FIFA a officiellement annoncé le report du coup d’envoi en raison de fortes pluies accompagnées d’un violent orage qui s’abat sur la ville de Mexico.
Une nouvelle fois, les conditions météorologiques viennent perturber le déroulement du Mondial. Depuis le lancement de la compétition, plusieurs rencontres ont déjà été affectées par des alertes aux orages. Lors de la phase de groupes, le match entre la France et l’Irak avait notamment été interrompu avant même son coup d’envoi, entraînant un retard de près de deux heures.
Le Mexique n’en est d’ailleurs pas à son premier contretemps dans ce tournoi. Au tour précédent, son seizième de finale face à l’Équateur avait déjà été décalé d’une heure en raison des intempéries, le match débutant finalement à 4 heures du matin (heure française) au lieu de 3 heures.
Cette fois, c’est le choc face aux Three Lions qui est concerné. Prévu initialement à 18 heures, heure locale (2 heures en France), le coup d’envoi a été repoussé après que les autorités ont activé le protocole de sécurité face aux risques liés à la foudre.
Selon le nouveau programme communiqué par la FIFA, les deux équipes reprendront l’échauffement à 18h05, heure locale, tandis que le coup d’envoi est désormais programmé à 19 heures, soit 3 heures du matin en France, sous réserve d’une amélioration des conditions météorologiques.
Les organisateurs continuent de surveiller l’évolution de la situation et pourraient procéder à un nouvel ajustement si les orages persistent dans les prochaines heures.
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