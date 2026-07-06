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Sport

Coupe du monde 2026 : le huitième de finale Mexique–Angleterre repoussé en raison des intempéries

Auteur: Babacar SENE

il y a 2 jours 3596 Lectures 2 Commentaires | English
Coupe du monde 2026 : le huitième de finale Mexique–Angleterre repoussé en raison des intempéries

Coupe du monde 2026 : le huitième de finale Mexique–Angleterre repoussé en raison des intempéries

Le huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l’Angleterre ne débutera pas à l’heure prévue. La FIFA a officiellement annoncé le report du coup d’envoi en raison de fortes pluies accompagnées d’un violent orage qui s’abat sur la ville de Mexico.

Une nouvelle fois, les conditions météorologiques viennent perturber le déroulement du Mondial. Depuis le lancement de la compétition, plusieurs rencontres ont déjà été affectées par des alertes aux orages. Lors de la phase de groupes, le match entre la France et l’Irak avait notamment été interrompu avant même son coup d’envoi, entraînant un retard de près de deux heures.

Le Mexique n’en est d’ailleurs pas à son premier contretemps dans ce tournoi. Au tour précédent, son seizième de finale face à l’Équateur avait déjà été décalé d’une heure en raison des intempéries, le match débutant finalement à 4 heures du matin (heure française) au lieu de 3 heures.

Cette fois, c’est le choc face aux Three Lions qui est concerné. Prévu initialement à 18 heures, heure locale (2 heures en France), le coup d’envoi a été repoussé après que les autorités ont activé le protocole de sécurité face aux risques liés à la foudre.

Selon le nouveau programme communiqué par la FIFA, les deux équipes reprendront l’échauffement à 18h05, heure locale, tandis que le coup d’envoi est désormais programmé à 19 heures, soit 3 heures du matin en France, sous réserve d’une amélioration des conditions météorologiques.

Les organisateurs continuent de surveiller l’évolution de la situation et pourraient procéder à un nouvel ajustement si les orages persistent dans les prochaines heures.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le huitième de finale Mexique–Angleterre est repoussé en raison de fortes pluies et d'un violent orage à Mexico. - Le coup d'envoi, initialement prévu à 18h heure locale, est reprogrammé à 19h (3h en France) sous réserve d'amélioration météo. - Plusieurs matchs du Mondial 2026 ont déjà été perturbés par des intempéries, dont le seizième de finale du Mexique face à l'Équateur.
Auteur: Babacar SENE
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (2)

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    Défenseur il y a 2 jours
    Là ,leur science n'y peut rien
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    chungmaya il y a 2 jours
    Ce match est terminé, les pauvres Mexicains Out ! ils ont perdu 3-2 face aux anglais ! bien entendu, il était inadmissible aux Anglais de perdre, les colonialistes gagnent toujours, et les colonisés les applaudissent ! Quel décéption pour le Méxique, l'une des plus belles équipes de foot au monde !

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