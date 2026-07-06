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Sport

Coupe du monde 2026 : L’Espagne élimine le Portugal de Cristiano Ronaldo

Auteur: Babacar SENE

il y a 1 jour 3117 Lectures 1 Commentaires | English
Coupe du monde 2026 : L’Espagne élimine le Portugal de Cristiano Ronaldo

Coupe du monde 2026 : L’Espagne élimine le Portugal de Cristiano Ronaldo

Le premier grand choc des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 opposait, ce lundi, l’Espagne au Portugal pour une place en quarts de finale. Un duel entre deux favoris qui a tourné à l’avantage de la Roja, victorieuse dans les arrêts de jeu (1-0).

Dans une rencontre très disputée, c’est pourtant le Portugal qui s’est procuré la première véritable occasion. À la 41e mn, Nuno Mendes a décoché une frappe enroulée, détournée sur la barre transversale par Pedro Porro.

Au retour des vestiaires, les deux sélections ont affiché leurs qualités techniques, mais aucune n’est parvenue à prendre le dessus. Alors que la prolongation semblait se profiler, l’Espagne a trouvé la faille dans le temps additionnel.

Idéalement servi par Ferran Torres dans le dos de la défense portugaise, Mikel Merino a ajusté Diogo Costa d’une frappe précise pour inscrire l’unique but de la rencontre (90e+1).

Grâce à cette réalisation décisive, l’Espagne élimine le Portugal de Cristiano Ronaldo et décroche son billet pour les quarts de finale du Mondial.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L'Espagne a battu le Portugal 1-0 en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, grâce à un but de Mikel Merino dans le temps additionnel (90e+1). - Le Portugal a eu une occasion en première période avec une frappe de Nuno Mendes sur la barre transversale (41e). - Cette victoire qualifie l'Espagne pour les quarts de finale et élimine le Portugal de Cristiano Ronaldo.
Auteur: Babacar SENE
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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