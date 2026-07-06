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Sport

Coupe du monde 2026 : Sepp Blatter critique vivement Gianni Infantino après l'affaire Balogun

Auteur: Babacar SENE

il y a 2 jours 5139 Lectures 11 Commentaires | English
Coupe du monde 2026 : Sepp Blatter critique vivement Gianni Infantino après l'affaire Balogun

Coupe du monde 2026 : Sepp Blatter critique vivement Gianni Infantino après l'affaire Balogun

La polémique autour de Folarin Balogun continue d'alimenter les débats à la Coupe du monde 2026. Expulsé lors de la victoire des États-Unis contre la Bosnie-Herzégovine (2-0) en seizièmes de finale, l'attaquant américain a finalement été autorisé à disputer le huitième de finale face à la Belgique, programmé dans la nuit de lundi à mardi.

Cette décision inattendue suscite de nombreuses interrogations. Plusieurs médias affirment que le président américain, Donald Trump, serait intervenu directement auprès du président de la FIFA, Gianni Infantino, afin d'obtenir l'annulation de la suspension du joueur.

Une version des faits qui a provoqué la colère de Sepp Blatter. L'ancien président de la FIFA a dénoncé une possible ingérence politique dans les décisions sportives, estimant que les règles du football ne devaient jamais être influencées par des pressions extérieures.

« Les cartons rouges ne sont pas annulés par des appels téléphoniques politiques. Ils le sont uniquement sur la base des règlements, des preuves et de décisions prises par des organes indépendants. Si le président des États-Unis intervient auprès du président de la FIFA et qu'un joueur est ensuite blanchi avant un match à élimination directe de la Coupe du monde, une question se pose inévitablement : où va la FIFA ? Le football ne doit jamais devenir un instrument au service du pouvoir politique », a écrit l'ancien dirigeant de 90 ans sur son compte X.

Cette sortie de Sepp Blatter intervient alors que la FIFA n'a pas officiellement détaillé les raisons ayant conduit à l'annulation du carton rouge de Balogun. Une affaire qui continue de faire grand bruit et qui relance le débat sur l'indépendance des instances dirigeantes du football mondial.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Sepp Blatter a critiqué Gianni Infantino après que Folarin Balogun a été autorisé à jouer malgré une expulsion, soupçonnant une intervention politique de Donald Trump. - L'ancien président de la FIFA a dénoncé sur X que les cartons rouges ne doivent pas être annulés par des pressions politiques, mais uniquement via des règlements et décisions indépendantes. - La FIFA n'a pas officiellement expliqué les raisons de l'annulation du carton rouge de Balogun, relançant le débat sur l'indépendance des instances du football mondial.
Auteur: Babacar SENE
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (11)

Trier par :
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    Nando il y a 1 jour
    Rebelotte! Après la CAF avec son scandale de la Finale de la CAN 2025, c'est au tour de la FIFA à la CDM 2026! Décidément, les instances internationales du football méritent un grand coup de balai avec ces clubs de franc-maçons et de sataniques !
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    Anonyme il y a 2 jours
    Oui, L'automaticité est expressément bafouée. En effet selon l'article 66.4 du Code disciplinaire de la FIFA et le règlement officiel de la Coupe du monde 2026, tout carton rouge direct ou consécutif à deux avertissements entraîne automatiquement une suspension pour le match suivant. Le joueur de Monaco avait été expulsé contre la Bosnie-Herzégovine en 16es de finale (2-0 mercredi soir) pour une semelle très appuyée sur le talon d'un adversaire et aurait dû, avec ce carton rouge, manquer le match face aux Belges. L'affaire est en effet inédite et paraît surréaliste. Mais la vie est ainsi faite que le chef puisse toujours bénéficier d’un pouvoir discrétionnaire. Ce joueur cristallise tant d’espoir d’un pays tout entier qui a tant investi pour l’organisation de cette coupe du Monde. L’exception ne supprime pas la règle mais crée tout de même un précédent
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    Jean-le-fou il y a 1 jour
    Tiens tiens Sep Blater est de retour. Lui Michel Platini sont plus tordus que Trump. Où sont les sous de la FIFA ?
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    aprés il y a 2 jours
    aprés tout ce sont les américains qui controlent le SWIFT. Ils ont toutes les transactions financiéres sur n'importe quoi. Donc quand ils te tiennent; ils te tiennent et t'as pas d'autres choix que de se soumettre.
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    Mbaye il y a 1 jour
    Donc si je te comprends bien, tout le monde doit baisser la culotte, qu'on leur donne la coupe du monde et on arrête là.
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    Nit il y a 1 jour
    @Mbaye  Il veut dire que Infantino est la marionnette de Trump car il est au courant de transactions financières douteuses incriminant la tête d'œuf. grâce au SWIFT. Celui qui n'a rien à se reprocher peut s'opposer. Par ailleurs, cette coupe du monde est une honte car on constate un traitement différencié même dans les décisions arbitrales notamment la VAR.
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    Caf il y a 1 jour
    estimant que les règles du football ne devaient jamais être influencées par des pressions extérieures . BLATTER sonne ton avis sur la décision de la caf pour la Can 2026 du jamais vu dans l'histoire du football apres 3 mois
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    Mor il y a 1 jour
    Sepp Blatter - Gianni Infantino - Donald Trump, les truand et voleur,

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