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Auteur: Babacar SENE

Coupe du monde 2030 : l’Espagne se montre catégorique sur le pays qui accueillera la finale

La bataille pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 est déjà lancée entre l’Espagne et le Maroc. Alors que les deux pays nourrissent l’ambition d’organiser le dernier rendez-vous de la compétition, le président de la Fédération espagnole de football, Rafael Louzán, a clairement affiché la position de son pays.

À quatre ans de ce Mondial coorganisé par l’Espagne, le Maroc et le Portugal, la question du stade qui accueillera la grande finale suscite déjà de vives discussions. Madrid et Barcelone disposent de sérieux arguments avec le Santiago-Bernabéu et le Camp Nou. De son côté, le Maroc entend défendre les chances du futur stade Hassan-II, une enceinte annoncée avec une capacité de 115 000 places.

Mais pour Rafael Louzán, le choix ne fait guère de doute. Prenant la parole lors d’un événement organisé ce mardi par le quotidien espagnol Marca, le patron du football espagnol a ouvertement revendiqué l’organisation de cette affiche prestigieuse.

« La finale de la Coupe du monde 2030 ne peut se jouer qu’en Espagne. Elle aura lieu en Espagne. C’est une Coupe du monde qui appartient à l’Europe », a-t-il affirmé. Il a également évoqué les capacités des infrastructures portugaises pour justifier ses propos, estimant que le pays ne disposait pas d’un stade de 80 000 places répondant aux exigences d’une finale.

Malgré cette prise de position catégorique, Rafael Louzán reconnaît que la décision officielle n’est pas imminente. Selon lui, il faudra probablement patienter jusqu’en 2028 pour connaître le pays qui aura le privilège d’accueillir la rencontre la plus attendue de cette édition historique.

En attendant, la rivalité entre Madrid et Rabat promet de s'intensifier autour de cette finale que les deux pays espèrent inscrire à leur histoire.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Rafael Louzán affirme que la finale de la Coupe du monde 2030 « ne peut se jouer qu'en Espagne » et « aura lieu en Espagne ». - Il estime que le Portugal ne dispose pas d'un stade de 80 000 places répondant aux exigences d'une finale. - Selon lui, la décision officielle sur le pays hôte de la finale ne sera probablement connue qu'en 2028.