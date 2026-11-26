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Auteur: Babacar SENE

Coupe du Monde U17 : Carton plein pour le Mali, la Côte d’Ivoire file en seizième de finale

Après l’Egypte et l’Ouganda, deux autres équipes africaines ont assuré leurs qualifications pour les seizièmes de finale. Il s’agit du Mali et de la Côte d’Ivoire. Les jeunes maliens ont réalisé le carton plein en battant le Vietnam (2-0). Avec cette troisième victoire en autant de match, le Mali termine premier du groupe G avec 9 points devant la Belgique(6pts) qui a écrasé la Nouvelle Calédonie( 6-0).

Dans le groupe E, la Côte d’Ivoire a corrigé la Jamaïque (3-1 ). Avec cette victoire, les éléphanteaux terminent à la deuxième place et valident leur ticket pour les seizièmes de finale. Dans ce groupe, l’Italie a réussi le carton plein en battant l’Ouzbékistan (3-1 ).