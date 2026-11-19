Coupe du monde U17 : entrée en matière ratée pour l’Ouganda
Le coup d’envoi de la 21e édition de la Coupe du monde U17 a été donné ce jeudi au Qatar. Le continent africain, qui compte dix représentants dans cette compétition, a débuté par une lourde défaite. Premier pays africain à entrer en lice, l’Ouganda s’est incliné face à la Corée du Sud (3-0) dans le groupe B.
Dans l’autre rencontre de cette poule, l’Équateur a pris le dessus sur la Nouvelle-Calédonie (1-0).
Dans le groupe D, la France a réussi ses débuts en dominant Haïti (3-1).
Deux autres sélections africaines seront sur le pont ce jeudi. Le Mozambique affrontera le Danemark, tandis que l’Égypte croisera le fer avec la Grèce.
De son côté, le Sénégal, champion d’Afrique en titre, fera son entrée en lice ce vendredi face à la Croatie.
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