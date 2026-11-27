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Auteur: Babacar SENE

Coupe du monde U17 : L’Algérie en 16es de finale, la Tanzanie et le Cameroun éliminés

L’Algérie est la huitième sélection africaine à décrocher son billet pour les 16es de finale du Mondial U17. Les jeunes Fennecs ont dominé la République dominicaine (1-0) et finissent à la 2e place du groupe J.

En revanche, la Tanzanie ne verra pas le second tour. Battus par l’Irlande (3-1) dans le groupe I, les jeunes Tanzaniens terminent à la 3e place avec un seul point et sont donc éliminés.

Idem pour le Cameroun. Après une troisième défaite consécutive, les Lionceaux Indomptables finissent à la 4e et dernière place de leur groupe et quittent la compétition. Dans ce même groupe, le Mexique et le Venezuela se sont neutralisés (0-0). Les deux sélections terminent respectivement 1re et 2e avec 7 pts chacune.