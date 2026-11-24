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Auteur: Babacar SENE

Coupe du monde U17 : L’Algérie se relance, le Cameroun sombre face au Mexique

La 2e journée de la Coupe du monde U17 se poursuit avec des fortunes diverses pour les équipes engagées. Battue lors de la 1re journée, l’Algérie a réagi en s’imposant face au Monténégro (2-1). Ce succès permet aux jeunes Fennecs (3e, 3 pts) de conserver leurs chances de qualification pour les 16es de finale.

Dans le même groupe, la République dominicaine a créé la surprise en venant à bout du Chili (2-1). Avec cette victoire, elle prend la tête du classement avec 4 pts.

En revanche, la situation se complique pour le Cameroun. Les Lionceaux Indomptables ont lourdement chuté face au Mexique (4-0). Après cette deuxième défaite consécutive, les Camerounais sont en mauvaise posture et voient leurs chances de qualification sérieusement compromises.

Dans un autre groupe, le Venezuela a dominé la Roumanie (1-0). Cette rencontre a été dirigée par le jeune arbitre sénégalais El Hadji Amadou Sy.

La Tanzanie est également en difficulté. Battus par le Brésil (1-0), les jeunes Tanzaniens compromettent sérieusement leurs chances de qualification pour les 16es de finale. Dans l’autre match du groupe I, l’Irlande s’est imposée face au Costa Rica (2-0).

Dans le groupe L, la Serbie et la Colombie ont enchaîné une deuxième victoire consécutive. Les Serbes ont battu le Honduras (2-0), tandis que les Colombiens ont pris le dessus sur le Japon (1-0).

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’Algérie bat le Monténégro 2-1 et conserve ses chances de qualification pour les 16es de finale. - Le Cameroun perd 4-0 face au Mexique, sa deuxième défaite consécutive, compromettant sérieusement sa qualification. - La Tanzanie s’incline 1-0 face au Brésil, ce qui compromet sérieusement ses chances de qualification pour les 16es de finale.