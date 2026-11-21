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Auteur: Babacar SENE

Coupe du monde U17 : l’Algérie tombe face au Chili

Après le Cameroun, battu par le Venezuela (2-1), c’est au tour de l’Algérie de subir la loi d’une sélection sud-américaine. Les jeunes Fennecs se sont inclinés face au Chili (4-2), alors qu’ils avaient pourtant parfaitement entamé la rencontre.

L’Algérie avait pris une sérieuse option sur la victoire en inscrivant deux buts en seulement quinze minutes. Ilyes Mekkaoui a ouvert le score à la 8e minute, avant que Yacine Abed ne fasse le break à la 15e minute.

Mais les jeunes Chiliens ont rapidement réagi et complètement renversé la situation. Rodrigo Catalan (21e), Lucas Lopez (28e) et Amaro Perez (34e) ont permis au Chili de prendre l’avantage avant la pause. En fin de rencontre, Jonathan Guerrero (82e) a définitivement scellé le sort du match en inscrivant le quatrième but chilien.

Une défaite difficile à digérer pour les jeunes Algériens, qui devront rapidement se ressaisir lors de leur deuxième sortie face au Monténégro. Ce dernier a été tenu en échec par la République dominicaine (1-1).

De son côté, le grand favori du tournoi, le Brésil, a réussi son entrée en lice. La Seleção a toutefois dû batailler pour venir à bout de l’Irlande (2-1).

Dans le groupe K, le Mexique a également démarré par une victoire en dominant la Roumanie (1-0). Adan Sanchez a inscrit l’unique but de la rencontre à la 54e minute.

Lors de la deuxième journée, le Cameroun croisera le fer avec la Roumanie dans ce groupe.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’Algérie a mené 2-0 face au Chili (buts d’Ilyes Mekkaoui à la 8e et Yacine Abed à la 15e) avant de s’incliner 4-2. - Le Chili a renversé la situation avant la pause grâce à Rodrigo Catalan (21e), Lucas Lopez (28e) et Amaro Perez (34e), puis Jonathan Guerrero a marqué à la 82e. - L’Algérie affrontera le Monténégro lors de sa deuxième sortie, après le match nul du Monténégro face à la République dominicaine (1-1).