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Auteur: Babacar SENE

Coupe du monde U17 : L’Australie sur la route du Sénégal en 16es de finale

Le Sénégal affrontera l’Australie en 16es de finale de la Coupe du monde U17. Les Lionceaux, 2e du groupe F, retrouveront les Australiens le lundi 30 novembre 2026, avec l’ambition de poursuivre leur aventure dans la compétition.

La phase de groupes a permis aux hommes de Lamine Sané de décrocher cinq points, grâce à une victoire et deux matchs nuls. Après avoir deux nuls contre la Croatie (1-1) et le Tadjikistan (1-1), les Sénégalais ont largement dominé Cuba (9-0). Ce bilan leur a permis de finir derrière la Croatie, leader du groupe E avec 7 pts.

Le prochain adversaire du Sénégal, l’Australie, est sorti en tête du groupe C avec 5 pts. Les jeunes Australiens ont obtenu deux nuls contre le Mozambique et le Danemark, avant de s’imposer face à l’Argentine.

Ce duel représente une nouvelle occasion pour les partenaires de Séga Fall Mbodj de franchir un cap dans la compétition. Lors de la précédente édition, le Sénégal avait quitté le tournoi au stade des 16es de finale, après son élimination face à l’Ouganda.

Cette fois, le Sénégal, qui sera privé d’Ibrahima Konté, ambitionne de passer ce premier obstacle et de rallier les 8es de finale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal affrontera l’Australie en 16es de finale de la Coupe du monde U17 le lundi 30 novembre 2026. - Les Lionceaux ont terminé 2e du groupe F avec cinq points (une victoire et deux matchs nuls). - Le Sénégal sera privé d’Ibrahima Konté pour ce match.