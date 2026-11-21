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Auteur: Babacar SENE

il y a 2 heures

Coupe du monde U17 : le Cameroun chute d’entrée, la Tanzanie arrache le point du nul

Vice-championne d’Afrique, la Tanzanie a fait son entrée en lice ce samedi à la Coupe du monde U17. Les jeunes Tanzaniens ont arraché le point du nul face au Costa Rica (2-2), après avoir été menés de deux buts à la pause.

Mal embarqués, les Tanzaniens ont pu compter sur Faradji Kayande, auteur d’un doublé (51e et 73e), pour revenir dans la partie. Le jeune attaquant a toutefois manqué un penalty à la 55e minute.

Dans le groupe K, le Cameroun a raté son entrée en matière en s’inclinant face au Venezuela (1-2).

Dans le groupe L, la Serbie a dominé le Honduras (2-0), tandis que la Colombie s’est imposée face au Japon (2-1).