Coupe du monde U17 : le Cameroun chute d’entrée, la Tanzanie arrache le point du nul
Vice-championne d’Afrique, la Tanzanie a fait son entrée en lice ce samedi à la Coupe du monde U17. Les jeunes Tanzaniens ont arraché le point du nul face au Costa Rica (2-2), après avoir été menés de deux buts à la pause.
Mal embarqués, les Tanzaniens ont pu compter sur Faradji Kayande, auteur d’un doublé (51e et 73e), pour revenir dans la partie. Le jeune attaquant a toutefois manqué un penalty à la 55e minute.
Dans le groupe K, le Cameroun a raté son entrée en matière en s’inclinant face au Venezuela (1-2).
Dans le groupe L, la Serbie a dominé le Honduras (2-0), tandis que la Colombie s’est imposée face au Japon (2-1).
Commentaires (0)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.